 Ana Lucía Martínez vivió un emotivo momento con su familia
Deportes

Ana Lucía Martínez vivió un emotivo momento previo al Cruz Azul vs. Chivas

Las lágrimas de Ana Lucía Martínez lo dijeron todo: su familia apareció de sorpresa en el estadio para acompañarla en un emotivo reconocimiento con Cruz Azul.

Compartir:
Ana Lucía Martínez fue reconocida previo al juego entre Cruz Azul vs. Chivas - Cruz Azul
Ana Lucía Martínez fue reconocida previo al juego entre Cruz Azul vs. Chivas / FOTO: Cruz Azul

Ana Lucía Martínez atraviesa un momento verdaderamente especial en su carrera profesional con Cruz Azul Femenil. Desde el arranque del torneo, la futbolista guatemalteca ha dejado clara su jerarquía y su impacto en el equipo, firmando una actuación memorable en la primera jornada al marcar dos goles y aportar una asistencia en la contundente victoria 0-5 frente a León. Aquella noche redonda se coronó con el reconocimiento a la Jugadora Más Valiosa del partido, una señal inequívoca de su gran presente futbolístico.

Sin embargo, la mayor emoción no llegaría dentro del terreno de juego, sino antes del compromiso correspondiente a la segunda jornada ante Chivas. Minutos previos al encuentro, Ana Lucía no pudo contener las lágrimas al descubrir que su familia la acompañaba en el estadio. Su padre y sus hermanos estuvieron presentes tanto en las gradas como en la cancha, siendo testigos de un reconocimiento especial que recibió la delantera al ser nombrada la Mejor Jugadora del Torneo anterior, un logro que resume su constancia y excelencia.

Ana Lucía Martínez, orgullo guatemalteco

El momento tuvo un significado aún más profundo desde lo personal. Aunque su madre ya no está físicamente a su lado, el homenaje estuvo cargado de simbolismo y emoción, reflejando el orgullo de una carrera construida con esfuerzo y sacrificio. Ana Lucía Martínez no solo brilla en México, sino que también continúa elevando el nombre de Guatemala en el fútbol internacional, convirtiéndose en un referente para nuevas generaciones de futbolistas.

La escena fue compartida en redes sociales por Femium Sports, la agencia que representa a la jugadora y que fue parte clave en la organización de este emotivo detalle familiar. En lo deportivo, el partido entre Cruz Azul y Chivas terminó con empate sin goles en el Estadio Olímpico de Cuernavaca. Martínez fue titular y disputó los 90 minutos, sumando así un arranque sólido para La Máquina, que tras dos jornadas registra una victoria, un empate, cinco goles a favor y mantiene su portería imbatida.

Foto embed
Ana Lucía Martínez en el partido entre Cruz Azul y Chivas - Cruz Azul

En Portada

Avanzan los trabajos del Aerómetro en la calle Montúfar, zona 9t
Nacionales

Avanzan los trabajos del Aerómetro en la calle Montúfar, zona 9

03:51 PM, Ene 10
EE. UU. bombardea de nuevo a ISIS en Siria tras la muerte de tres estadounidensest
Internacionales

EE. UU. bombardea de nuevo a ISIS en Siria tras la muerte de tres estadounidenses

06:58 PM, Ene 10
Muere el cantante Yeison Jiménez en accidente de avionetat
Farándula

Muere el cantante Yeison Jiménez en accidente de avioneta

07:11 PM, Ene 10
Laporta: Las relaciones con el Real Madrid están totalmente rotast
Deportes

Laporta: "Las relaciones con el Real Madrid están totalmente rotas"

12:46 PM, Ene 10

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoVenezuelaFútbolSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos