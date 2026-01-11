 Indonesia: Futbolista es suspendido de por vida
Deportes

Futbolista es suspendido de por vida por agredir a un rival

Una agresión en la cuarta división de Indonesia terminó con una sanción histórica. El jugador fue suspendido de por vida y multado con cerca de 30 mil euros.

Compartir:
Futbolista es suspendido de por vida por agredir a un rival - Captura de pantalla
Futbolista es suspendido de por vida por agredir a un rival / FOTO: Captura de pantalla

Un episodio de violencia extrema ha sacudido al fútbol internacional tras un partido de la cuarta división de Indonesia, donde una acción tan brutal como innecesaria terminó con una sanción histórica. Las imágenes del incidente, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran una entrada de una dureza poco habitual incluso en un deporte de contacto como el fútbol. La crudeza de la jugada dejó atónitos a jugadores, árbitros y espectadores, y provocó la inmediata interrupción del encuentro.

El suceso tuvo lugar en el minuto 71 del enfrentamiento entre Putra Jaya y Perseta 1970. Con su equipo perdiendo por cuatro goles, Muhammad Hilmi Gimnastiar, futbolista del Putra Jaya, perdió completamente el control y, lejos de disputar el balón, se lanzó contra un rival con una patada voladora directa al pecho. La acción, motivada claramente por la frustración, fue tan peligrosa que generó momentos de máxima tensión sobre el terreno de juego.

Sanción histórica en el futbol de Indonesia

Tras la agresión, las protestas del equipo afectado y de su cuerpo técnico fueron inmediatas. El árbitro, consciente del riesgo de que la situación derivara en una pelea mayor, ordenó que el jugador agresor fuera escoltado directamente a los vestuarios. Afortunadamente, el futbolista que recibió la patada no sufrió lesiones de gravedad y, tras ser atendido, pudo reincorporarse, presentando únicamente golpes y heridas superficiales.

La respuesta disciplinaria por parte de las autoridades del fútbol indonesio fue contundente y ejemplar. Hilmi fue sancionado con una multa cercana a los 30.000 euros y una suspensión de por vida que le impedirá volver a competir en cualquier categoría, ya sea amateur o profesional. El castigo ha sido calificado como histórico y ha reabierto el debate sobre la violencia en el fútbol, subrayando la necesidad de sanciones severas para proteger la integridad física y la seguridad de los jugadores.

En Portada

Guatemala ejecuta la primera extradición de 2026 a EE.UU.t
Nacionales

Guatemala ejecuta la primera extradición de 2026 a EE.UU.

08:53 AM, Ene 11
Empiezan las bajas en el campeón Antigua GFCt
Deportes

Empiezan las bajas en el campeón Antigua GFC

07:04 AM, Ene 11
Ocho muertos, incluidos los novios, en una explosión de gas durante una bodat
Internacionales

Ocho muertos, incluidos los novios, en una explosión de gas durante una boda

08:18 AM, Ene 11
Muere el guitarrista Bob Weir, cofundador de los Grateful Dead, a los 78 añost
Farándula

Muere el guitarrista Bob Weir, cofundador de los Grateful Dead, a los 78 años

08:44 AM, Ene 11

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoVenezuelaFútbolMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos