Adidas lanza un rediseño del primer balón de la Champions

Adidas ha presentado un rediseño especial del balón original de la UEFA Champions League con motivo del 25 aniversario de su histórica colaboración con la máxima competición de clubes del fútbol europeo. Esta alianza, que comenzó a principios de los años 2000, ha dado lugar a algunos de los balones más icónicos del deporte, convirtiendo al esférico de la Champions en un símbolo reconocible en todo el mundo.
El balón conmemorativo será utilizado oficialmente en las dos últimas jornadas de la fase de liga de la actual edición del torneo, correspondientes a las jornadas 7 y 8. De esta manera, el rediseño no solo queda como una pieza de celebración, sino que también formará parte activa de partidos decisivos, manteniendo el vínculo entre tradición e innovación que caracteriza a la marca alemana.
Un balón mítico de la UEFA Champions League
El diseño está inspirado en una reedición del primer balón oficial de la competición, el legendario "adidas FINALE 1". Para esta versión actualizada, la marca ha respetado los colores y el estampado gráfico originales, adaptándolos a los estándares del fútbol moderno. Como elemento distintivo, se ha añadido un tono morado oscuro que bordea las emblemáticas estrellas, aportando un aire contemporáneo sin perder la esencia clásica del balón.
Para la presentación oficial del nuevo diseño, Adidas reunió a grandes leyendas de la Champions League junto a algunas de las principales figuras del fútbol actual. Entre los invitados destacaron nombres históricos como Zinedine Zidane y referentes contemporáneos como Lionel Messi, Toni Kroos, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, en un acto que simbolizó la conexión entre el pasado, el presente y el futuro de la competición.