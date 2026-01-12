 Adidas lanza un rediseño del primer balón de la Champions
Deportes

Adidas lanza un rediseño del primer balón de la Champions League

La campaña celebró los 25 años de la alianza con la presencia de íconos como Zidane, Messi y Kroos, y figuras actuales como Salah, Bellingham, Dembélé y Lamine Yamal.

Compartir:
Adidas lanza un rediseño del primer balón de la Champions League - Adidas
Adidas lanza un rediseño del primer balón de la Champions League / FOTO: Adidas

Adidas ha presentado un rediseño especial del balón original de la UEFA Champions League con motivo del 25 aniversario de su histórica colaboración con la máxima competición de clubes del fútbol europeo. Esta alianza, que comenzó a principios de los años 2000, ha dado lugar a algunos de los balones más icónicos del deporte, convirtiendo al esférico de la Champions en un símbolo reconocible en todo el mundo.

El balón conmemorativo será utilizado oficialmente en las dos últimas jornadas de la fase de liga de la actual edición del torneo, correspondientes a las jornadas 7 y 8. De esta manera, el rediseño no solo queda como una pieza de celebración, sino que también formará parte activa de partidos decisivos, manteniendo el vínculo entre tradición e innovación que caracteriza a la marca alemana.

Un balón mítico de la UEFA Champions League

El diseño está inspirado en una reedición del primer balón oficial de la competición, el legendario "adidas FINALE 1". Para esta versión actualizada, la marca ha respetado los colores y el estampado gráfico originales, adaptándolos a los estándares del fútbol moderno. Como elemento distintivo, se ha añadido un tono morado oscuro que bordea las emblemáticas estrellas, aportando un aire contemporáneo sin perder la esencia clásica del balón.

Para la presentación oficial del nuevo diseño, Adidas reunió a grandes leyendas de la Champions League junto a algunas de las principales figuras del fútbol actual. Entre los invitados destacaron nombres históricos como Zinedine Zidane y referentes contemporáneos como Lionel Messi, Toni Kroos, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, en un acto que simbolizó la conexión entre el pasado, el presente y el futuro de la competición.

En Portada

Regreso a clases: Autoridades advierten aumento del tránsitot
Nacionales

Regreso a clases: Autoridades advierten aumento del tránsito

03:49 PM, Ene 11
Golden Globes 2026: estos son los ganadores de la gran noche del cine y la televisiónt
Farándula

Golden Globes 2026: estos son los ganadores de la gran noche del cine y la televisión

10:21 PM, Ene 11
Primer mensaje de Maduro desde prisión en EE. UU. tras su capturat
Internacionales

Primer mensaje de Maduro desde prisión en EE. UU. tras su captura

12:29 PM, Ene 11
Adidas lanza un rediseño del primer balón de la Champions Leaguet
Deportes

Adidas lanza un rediseño del primer balón de la Champions League

07:44 AM, Ene 12

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFutbol GuatemaltecoLiga NacionalFútbolVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos