 Selección de Guatemala inicia trabajo para medirse a Canadá
Deportes

Selección de Guatemala inicia trabajo para medirse a Canadá

La "Bicolor" se alista para jugar este sábado ante Canadá en Estados Unidos.

Trabajos de Selección Nacional de este lunes 12 de enero
Trabajos de Selección Nacional de este lunes 12 de enero / FOTO: FFG

Tras el sabor amargo de noviembre de 2025, los seleccionados de Guatemala regresaron este día al primer entrenamiento del año, el cual es preparatorio para el duelo amistoso que sostendrá la "Bicolor" a finales de semana ante Canadá en territorio estadounidense.

El 2025 dejó un amargo sabor de boca a los aficionados nacionales, quienes vieron cómo se les escapó a los seleccionados nacionales la posibilidad de clasificar al Mundial 2026, pero este nuevo año otra vez el sentimiento azul y blanco se pone a flor de piel ante el regreso a la actividad futbolera de la "Bicolor".

Las canchas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) fueron el escenario donde los seleccionados volvieron a verse las caras y a trabajar en pro de la "Bicolor".

Con un Antigua G. F. C., actual bicampeón nacional, siendo la base de la Selección Nacional, gracias a su aporte de ocho futbolistas (Luis Morán, José Ardón, José Rosales, Héctor Prillwitz, Oscar Castellanos, Óscar Santis, Marvin Ávila Jr. y Diego Santis), los jugadores empezaron su etapa preparatoria antes de viajar a Estados Unidos, donde el sábado se medirán a Canadá.

La Federación compartió una serie de fotografías a través de sus medios oficiales donde se pudo observar que los trabajos de este lunes fueron dirigidos por el técnico mexicano Luis Fernando Tena.

Asimismo, se observó el trabajo de los guardametas Luis Morán de Antigua y Kenderson Navarro de Municipal, los dos jugadores llamados por Tena para el duelo ante Canadá.

Guatemala y Canadá se enfrentarán en partido amistoso

Guatemala y Canadá medirán fuerzas en el BMO Stadium de Los Ángeles, un duelo que revive el recuerdo del último enfrentamiento entre ambos, en la Copa Oro 2025.

Guatemala vs. Canadá

Las selecciones de Guatemala y Canadá se medirán en partido amistoso el próximo sábado 17 de enero en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

Será el primer amistoso del año para ambas selecciones. Para los canadienses es un duelo preparatorio con miras a la Copa del Mundo de la FIFA donde ellos son anfitriones juntos a México y Estados Unidos. Por su parte, los chapines se preparan para encarar más adelante la Nations League de la Concacaf.

Guatemala vivió un 2025 lleno de emociones, que comenzó con una actuación histórica en la Copa Oro Concacaf donde finalizó tercera, hasta llorar sangre en la eliminatoria mundialista donde en casa se le escapó la posibilidad de asistir a sus primera Copa del Mundo tras una derrota ante Panamá.

