 Paiz aclara el nuevo acuerdo contractual con Tena
Gerardo Paiz aclara el nuevo acuerdo contractual con Luis Fernando Tena

En entrevista con Emisoras Unidas, Gerardo Paiz habló sobre el nuevo acuerdo Tena y la rebaja salarial: "El profe Tena se rebajó el sueldo", aseguró, y pidió tranquilidad al afirmar que "no sale de los impuestos".

Luis Fernando Tena, técnico de la Selección de Guatemala - FFG
Luis Fernando Tena, técnico de la Selección de Guatemala / FOTO: FFG

El ingeniero Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, brindó este día una entrevista telefónica al programa Super Deportivo de Emisoras Unidas, en la que abordó distintos temas relacionados con la Selección Nacional. Entre los puntos más relevantes estuvo la renovación de contrato del director técnico Luis Fernando Tena, quien continuará al frente del combinado guatemalteco para iniciar un nuevo proceso deportivo.

Paiz explicó que este nuevo ciclo comienza en circunstancias particulares, ya que no se trata de una fecha FIFA, lo que ha dificultado la disponibilidad de algunos jugadores. "Iniciamos un nuevo proceso, el profe Tena pidió jugar los partidos que se puedan, ahorita no es fecha FIFA y nos costó con algunos jugadores", señaló el dirigente, agregando que esta situación también se replica con los clubes de la Liga Nacional. Asimismo, expresó su confianza en que el técnico mexicano, ahora con mayor tiempo de trabajo, pueda cumplir los objetivos planteados: "Esperemos que ahora que el profe Tena con más tiempo logre lo que estamos buscando".

Rebaja de sueldo para Luis Fernando Tena

Otro tema que generó atención fue el aspecto económico del contrato del entrenador. Paiz confirmó que Luis Fernando Tena aceptó una reducción salarial del 35 % respecto a su contrato anterior. "El profe Tena se rebajó el sueldo y se le irá subiendo conforme pasen los años. Ganará menos de lo que estaba ganando", afirmó. Además, hizo énfasis en que dichos recursos no provienen de impuestos: "Eso no sale de los impuestos que la gente paga, sale de un dinero que da la FIFA para el fútbol", buscando aclarar cualquier confusión al respecto. El presidente también destacó la motivación del estratega mexicano: "El profe Tena quiere una revancha y en este proceso quiere cumplirle a Guatemala".

Finalmente, el titular de la FFG habló sobre la sostenibilidad financiera de la institución y el manejo de los recursos. "La Federación maneja selecciones y obviamente con la mayor, que genera más, se ayuda a los demás procesos", explicó, refiriéndose a las selecciones juveniles, femeninas, de futsal y fútbol playa.

Paiz aseguró que la Federación mantiene estabilidad económica: "Estamos estables, no tenemos grandes ganancias, pero lo que da FIFA y Concacaf más lo de los patrocinadores ayudan a que se mantenga la federación", concluyó.

Gerardo Paiz, presidente de la FFG - Omar Solís

