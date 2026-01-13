 Guatemala podría enfrentar a una selección asiática en marzo
Guatemala podría enfrentar a una selección asiática en marzo

Gerardo Paiz adelantó que Guatemala podría disputar más amistosos en los próximos meses. "Hay selecciones clasificadas al Mundial interesadas", afirmó el presidente de la Federación de Futbol.

Gerardo Paiz en el Concacaf Access en Ciudad de Guatemala - Omar Solís
Gerardo Paiz en el Concacaf Access en Ciudad de Guatemala / FOTO: Omar Solís

Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, habló este día vía telefónica en el programa Super Deportivo de Emisoras Unidas sobre los próximos compromisos de la Selección Nacional, que continúa su preparación con partidos amistosos de cara a los desafíos venideros. Uno de los encuentros ya confirmados será el que disputen Guatemala y Canadá este sábado 17 de enero, en un duelo programado para las 21:00 horas en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

Este partido ante el combinado canadiense no sería el único compromiso internacional de la Azul y Blanco en los próximos meses. Según explicó Paiz, existe la posibilidad de que en marzo Guatemala enfrente a una selección asiática, siempre en territorio estadounidense, como parte de la planificación deportiva. "En marzo podría haber un posible partido contra Japón o Corea. El promotor está sondeando qué tanta aceptación tendría Guatemala, en base a eso nos dirán qué rival podría ser", señaló el dirigente federativo.

Guatemala serviría como 'sparring' de selecciones mundialistas

Además, el presidente de la Fedefut reveló que el interés por enfrentar a Guatemala no se limita únicamente a selecciones asiáticas. Paiz confirmó que varios combinados nacionales ya clasificados a la Copa del Mundo han mostrado disposición para medirse ante la Azul y Blanco como parte de su preparación. "Hay selecciones clasificadas al Mundial que se han interesado en poder jugar contra Guatemala como sparring", expresó, destacando el crecimiento y la visibilidad que ha ganado el combinado nacional.

Por ahora, el amistoso frente a Canadá es el único encuentro oficialmente confirmado en la agenda de la Selección. Paiz aclaró que será en las próximas semanas cuando se definan y anuncien más detalles sobre posibles partidos ante rivales de alto nivel, los cuales servirían para fortalecer el proceso y medir el rendimiento de Guatemala en el ámbito internacional.

Foto embed
Gerardo Paiz, presidente de la FFG - Omar Solís

