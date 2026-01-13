 Municipal fue el club con mayor asistencia el torneo pasado
Municipal fue el club con mayor asistencia el torneo pasado

La Liga Nacional presentó el listado de los clubes que más aficionados ingresaron en el torneo Apertura 2025, siendo Municipal y Xelajú los clubes con mejor asistencia.

Aficionados de Municipal en el Estadio Manuel Felipe Carrera 'El Trébol' - Alex Meoño
Aficionados de Municipal en el Estadio Manuel Felipe Carrera 'El Trébol' / FOTO: Álex Meoño

A una semana del arranque del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala (Liga Bantrab), la atención no solo se centra en lo deportivo, sino también en el respaldo de las gradas. En la antesala del nuevo torneo, las redes sociales oficiales de la liga compartieron el listado de los clubes con mayor asistencia durante el certamen anterior, un reflejo claro del vínculo entre los equipos y su afición. Municipal y Xelajú MC encabezaron la clasificación, confirmando su histórica capacidad de convocatoria y el peso que tienen sus seguidores jornada a jornada.

Uno de los datos que más llamó la atención fue la ausencia de Comunicaciones en los primeros tres puestos. Sin embargo, el contexto lo explica: el cuadro albo cerró el torneo pasado en el último lugar de la tabla, una situación que se vio reflejada en una notoria disminución de público en el estadio. En contraste, Aurora y Antigua aprovecharon buenos momentos deportivos para ubicarse en la zona media-alta del ranking. En el extremo opuesto, Guastatoya volvió a ocupar el último lugar en asistencia por segundo torneo consecutivo, evidenciando un desafío importante para reconectar con su afición de cara al nuevo campeonato.

Antigua, campeón del Torneo Apertura 2025 - Alex Meoño

La asistencia del Apertura 2025 en la Liga Nacional

Asistencia del torneo pasado:

  1. Municipal - 58,830 aficionados en 14 partidos
  2. Xelajú MC - 42,835 aficionados en 12 partidos
  3. Aurora - 19,634 aficionados en 13 partidos
  4. Antigua GFC - 18,828 aficionados en 14 partidos
  5. Comunicaciones - 18,041 aficionados en 11 partidos
  6. Mictlán - 10,270 aficionados en 12 partidos
  7. Marquense - 9,601 aficionados en 11 partidos
  8. Mixco - 8,942 aficionados en 12 partidos
  9. Malacateco - 7,619 aficionados en 12 partidos
  10. Achuapa - 6,881 aficionados en 13 partidos
  11. Cobán Imperial - 6,809 aficionados en 11 partidos
  12. Guastatoya - 3,958 aficionados en 11 partidos

