Arbeloa apuesta por la cantera en su primera convocatoria

Álvaro Arbeloa ha dejado claras sus intenciones desde el primer día al frente del Real Madrid al apostar decididamente por la cantera en su primera convocatoria oficial. El técnico blanco incluyó a tres jóvenes centrocampistas —Jorge Cestero, Manuel Ángel y César Palacios— en la lista para el duelo ante el Albacete, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey. El encuentro, a partido único, supone el inicio de una nueva etapa marcada por la confianza en el talento formado en Valdebebas y por una gestión prudente de los esfuerzos del primer equipo.
La expedición madridista contará con cinco canteranos si se incluyen los porteros Fran González y Sergio Mestre, una muestra clara del protagonismo que Arbeloa pretende otorgar a la base del club. Mientras tanto, Thiago Pitarch queda fuera de la convocatoria. El técnico combina juventud y experiencia en una lista que viajará este miércoles a Albacete, en la que también destaca la ausencia de Kylian Mbappé, quien continúa recuperándose de un esguince de rodilla.
Arbeloa busca equilibrio
Las bajas condicionan notablemente la convocatoria. A las lesiones de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold se suman las ausencias de Brahim Díaz, concentrado con Marruecos en la Copa África, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, ambos con problemas físicos. Arbeloa también opta por no forzar a Rodrygo, que regresó con molestias de Arabia Saudí, ni a jugadores clave como Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham, además de reservar a Thibaut Courtois en una competición en la que seguirá siendo protagonista Andriy Lunin.
Como nota positiva, Fede Valverde deja atrás las molestias sufridas en la final de la Supercopa de España y entra en la convocatoria. El Real Madrid afrontará el compromiso copero con una lista equilibrada que incluye a Lunin, Fran González y Sergio Mestre en portería; una defensa encabezada por Dani Carvajal, David Alaba y jóvenes como Huijsen y Joan Martínez; un centro del campo que mezcla experiencia y cantera; y un ataque liderado por Vinícius, junto a Gonzalo y Mastantuono. Una primera convocatoria que refleja la identidad que Arbeloa quiere imprimir en su proyecto.