 Flick desea lo mejor a Xabi Alonso tras dejar el Real Madrid
Flick desea "lo mejor" a Xabi Alonso tras dejar el Real Madrid

"El fútbol depende de las victorias", aseguró Flick y recordó que la continuidad también pasa por la confianza del club hacia su entrenador.

Hansi Flick y Xabi Alonso previo a la final de la Supercopa de España - RFEF
Hansi Flick y Xabi Alonso previo a la final de la Supercopa de España / FOTO: RFEF

Hansi Flick se refirió con respeto y admiración a la salida de Xabi Alonso del Real Madrid, tras la derrota blanca en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona. En la rueda de prensa previa al duelo copero ante el Racing de Santander, el técnico azulgrana no evitó el tema y quiso destacar la valía profesional del entrenador vasco, con quien mantiene una buena relación desde su etapa en el Bayer Leverkusen. Flick fue claro al desearle éxito en el futuro y subrayó su potencial: "Le deseo lo mejor. Seguramente, él y su cuerpo técnico tendrán un gran proyecto. Es un entrenador fantástico con un gran futuro".

El entrenador alemán enmarcó la destitución de Alonso dentro de la lógica del fútbol de élite, donde los resultados mandan y la presión es constante. Sin entrar en polémicas ni juicios directos sobre la decisión del club blanco, Flick recordó que la estabilidad de un técnico depende de las victorias y de la confianza institucional. "El fútbol depende de las victorias", afirmó, añadiendo que la posibilidad de acabar destituido "forma parte del trabajo de un entrenador", por complicado y exigente que sea el cargo.

Flick se centra en el próximo partido del Barça

Flick también evitó pronunciarse sobre el relevo de Xabi Alonso en el banquillo madridista, Álvaro Arbeloa, limitándose a señalar que lo analizarán cuando llegue el momento de enfrentarse a su equipo. Con esta postura, el técnico del Barcelona mantuvo un tono prudente y profesional, centrado más en su propio proyecto que en los movimientos del eterno rival, reforzando su mensaje de respeto hacia los compañeros de profesión.

Por último, el alemán aprovechó la ocasión para destacar el clima interno que se vive en el Barcelona, al que definió como una auténtica "familia". Flick valoró la unión entre jugadores, cuerpo técnico y directiva, y recordó que, aunque en el fútbol todo puede cambiar, la cultura de trabajo colectivo es uno de los pilares del proyecto azulgrana. "Hemos construido algo especial aquí", señaló, dejando claro que esa cohesión es uno de los elementos que más aprecia desde su llegada al club.

