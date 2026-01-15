Francisco Arredondo completa etapa 11 del Rally Dakar 2026

El piloto guatemalteco de motocicletas, Francisco Arredondo, quien compite en la división Rall2, aprieta en la parte final del Rally Dakar 2026, ya que este jueves, al finalizar la etapa 11 del recorrido, escaló nuevamente posiciones en la clasificación general, y ahora se sitúa en el puesto 70, con un tiempo total de 78:59.27 horas, a 31:34.01 horas del líder, el esloveno Toni Mulec.
Este jueves se celebró la onceava etapa del Dakar 2026. Fueron 882 kilómetros de recorrido, divididos en un enlace de 536 kilómetros, y una especial cronometrada de 346. La caravana salió de Bisha haca la localidad de Al Henakiyah.
La dificultad de la etapa no se basó en lo complicado del terreno que recorrieron, ya que las pistas permitieron un ritmo sostenido de carrera. Lo difícil fue descifrar adecuadamente la línea de competencia, esto debido al número de cruces, desvíos, y en algunas ocasiones, atajos; con todo ello, el ambiente se convirtió en un laberinto. La lucidez y la concentración de los pilotos a la hora de la navegación y sus lecturas del RoadBook, fueron los mejores aliados para los corredores que finalizaron con éxito la etapa.
Otro factor clave que superó Arredondo fue el kilometraje total del recorrido, que convirtió a la jornada en realmente desgastante. A pesar de ello, el guatemalteco finalizó el día en el puesto 79, a 3:06.36 horas, del ganador de la etapa, el portugués, Martim Ventura.
Viernes, la penúltima fecha
Este viernes, el piloto del BAS World KTM Racing Team - Puma Energy Rally Team - Bremen, se enfrentará a la doceava etapa del Dakar 2026, la penúltima del recorrido. Será un trayecto entre Al Henakiyah y Yanbu, que constará de un largo Enlace de 409 kilómetros, y una Especial cronometrada de 311 kilómetros.
Si las diferencias no fuesen aún muy importantes entre los líderes de las divisiones, todavía hay posibilidades de cambiar las cosas en un recorrido tan variado.
Las pistas rápidas darán lugar a otras mucho más técnicas y estrechas. Los pilotos también tendrán que aventurarse en ríos donde cabe esperar todo tipo de sorpresas, y no deberán descuidarse en las últimas dunas.
En resumen, aún es posible dar un gran golpe sobre la mesa, si el piloto aspirante tiene todas las cualidades para tomar el liderato.
*Información César Pérez.