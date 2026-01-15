Guatemala se prepara para la Max Tott 2026

La llamada "Carrera de los Barrios", la Max Tott, celebra este año 2026 su edición 88 de una extensa y rica historia a lo largo de casi nueve décadas. La gran fecha para esta nueva edición de la media maratón Max Tott es el domingo 25 de enero y partirá desde el Cerrito del Carmen en zona 1 hasta el Campo de Marte en zona 5 capital.
De acuerdo a los organizadores, desde el pasado 21 de noviembre se terminó el periodo de inscripción, tiempo en el cual se agotaron todos los cupos, que incluyen un kit de participación y un número personalizado.
La Max Tott es una carrera pedestre añeja que recorre las principales calles y avenidas de la ciudad capital. Es un legado de familia que ha dado la oportunidad a millones de atletas a lo largo de estos más de 80 años de demostrar sus capacidades y de cumplir metas y retos en el inicio de año.
Así que Guatemala se despertará el próximo domingo 25 de enero con miles de amantes al atletismo dándole color y alegría en cada paso a lo largo del recorrido de esta media maratón Max Tott.
Así nació la Max Tott, la "Carrera de los Barrios"
La Max Tott es una de las carreras pedestres más antiguas y prestigiosas de Guatemala y Centroamérica. En el 2026 celebrará su edición 88. La media maratón era conocida al principio como la carrera de la circunvalación y posteriormente fue bautizado por los medios de comunicación como la "Carrera de los Barrios".
La carrera se realizó por primera vez el domingo 29 de enero de 1938. La carrera Max Tott surge gracias a la iniciativa de Max Tott, un guatemalteco nacido en Cobán, Alta Verapaz, que emigró a la Ciudad de Guatemala en busca de un futuro prometedor. Entre 1920 y 1930, Max se involucró de llenó en el atletismo y llegó a la dirigencia deportiva. Actualmente, se celebra el último domingo de enero. Es ya una tradición la media maratón.
Fue creada por Max Tott y sus amigos, al darse cuenta de la necesidad de crear una competencia para que los atletas nacionales que aspiraban al alto rendimiento se foguearan y entrenarán, Max se le ocurrió fundar la carrera.
Fue así como en 1936, fue inaugurada la competencia con el objetivo de ayudar a los atletas que buscan ir a la maratón de los Juegos Olímpicos. Mientras que en 1938, se disputaron por primera vez los 21 kilómetros.
"El primer ganador del medio maratón fue Agustín Martín, quien triunfó tres veces más en los siguientes años. Sin embargo, el corredor con más triunfos en esta competencia es nada más y nada menos que Doroteo Guamuch Flores, con 7 victorias. La primera vez que la ganó, llamó la atención del público al correr descalzo todo el recorrido", explica en una nota informativa el Museo del Deporte de Guatemala.