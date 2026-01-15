Resultado Racing de Santander vs. Barcelona por Copa del Rey

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, quería evitar cualquier tipo de sorpresa en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey y salió con la mayoría de sus titulares para enfrentarse al Racing de Santander en los Campos de Sport de El Sardinero, duelo que debió comenzar 15 minutos después del horario programado debido a temas relacionados con la venta de entradas e ingreso de los aficionados al escenario deportivo.
De esta forma, Barcelona salió así a El Sardinero: Joan García, en la portería; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín y Balde, en defensa; Marc Casadó y Bernal en el doble pívote, con Olmo en la mediapunta; Lamine Yamal y Rashford en los extremos; y Ferran Torres como delantero centro.
Por su parte, el Racing alineó a Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Castro, Mario García; Íñigo, Maguette; Suleiman, Aldasoro, Guliashvili; y Arana.
Clasificación del Barcelona
Con los fantasmas de la eliminación del Real Madrid rodeando El Sardinero, Barcelona quiso asegurar la eliminatoria para estar en el sorteo del próximo lunes de los cuartos de final, pero el duelo comenzó con un gran susto que fue tranquilizado con una exigente atajada de Joan García en apenas el minuto 2.
Al 11, Rashford se la pierde por parte del Barcelona. Marc Bernal también desaprovechó una jugada que inició Lamine Yamal en el 37, y con esos pocos momentos destacados terminaba la primera mitad.
Para la segunda parte, Lamine Yamal remató a puerta en el 47, pero no vino el gol. Al 49, nuevamente Yamal fabricaba una jugada de gol, desaprovechada por Rashford en el desenlace de la misma. Para el 52, otra vez Yamal intentaba, pero no se le daba el gol.
Maine Yamal estrellaba una pelota en el travesaño en el cobro de un tiro de esquina al 64, y un minuto más tarde se rompió el marcador gracias a un buen contragolpe que terminó en una larga corrida por Ferran Torres, quien por fin logró vencer al meta Jokin Ezkieta.
Tras el gol, Hansi Flick ingresó a Raphinha, Pedri y Lewandowski por Rashford, Dani Olmo y Ferran Torres, respectivamente, y con ello buscaba a toda costa evitar tiempos extras y mostrar superioridad de juego en la recta final del partido, cuando restaban solo 20 minutos.
Al 76, Manex Lozano toma una pelota desde casi la mitad de la cancha y logra definir ante García, pero el línea levantó la banderola e indicó una posición adelantada, la cual fue avalada por el central, y de esta forma quedó ahogado el grito del gol y del empate para el equipo de casa.
En el 85, nuevamente anotaba Lozano, pero otro fuera de lugar les impedía empatar el partido.
El partido tuvo un cierre dramático. Minuto 90+4, se quedó un dos para uno: Manex Lozano y Andrés Martín con Joan García, opta Manex por definir él y el disparo lo saca el meta azulgrana de forma increíble. Al 90+5, gol de Lamine Yamal, uno de los más insistentes en la ofensiva este día y decretó el final 0-2 y con ello la clasificación a siguiente ronda.
El juego lo ganó Barcelona en El Sardinero 0-2 con goles de Ferran Torres y de Lamine Yamal, y de esta forma, se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Rey, donde también clasificó hoy Valencia que eliminó a Burgos (0-2).