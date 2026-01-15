 Samuel Eto'o recibe sanción tras incidente en Copa África
Deportes

Samuel Eto'o recibe sanción tras incidente en Copa África

El presidente de la Federación Camerunesa de Futbol infringió "los principios de deportividad" y "mala conducta".

Samuel Eto'o fue sancionado por la Confederación Africana de Futbol
Samuel Eto'o fue sancionado por la Confederación Africana de Futbol / FOTO: EFE

Samuel Eto’o, presidente de la Federación Camerunesa de Futbol, fue sancionado este jueves con cuatro partidos de "prohibición de entrada a los estadios" en la Copa África por infringir "los principios de deportividad" y "mala conducta" en el partido de los cuartos de final frente a Marruecos, según informó la Confederación Africana de Futbol en un comunicado.

El organismo también impuso una multa de 20 mil dólares (unos 153 mil 338) al exjugador de equipos como Barcelona, Real Madrid, Inter o Mallorca, entre otros, y ahora al frente de la federación de su país.

La junta disciplinaria de la Confederación Africana de Futbol, según informó ella misma, "acusó" a Eto’o de "mala conducta tras el partido de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Camerún en Rabat, el 9 de enero de 2026" y lo declaró "culpable" de infringir "los principios de deportividad establecidos en el artículo 2(3) de los estatutos de la CAF y el artículo 82 del Código Disciplinario de la CAF por su mala conducta" en ese partido.

Reaccionan a sanción para Samuel Eto'o 

La sanción de cuatro partidos se circunscribe a la Copa África, por lo que no podrá estar en los otros cuatro partidos de la próxima edición de la competición, es decir, la fase de grupos y uno de la fase final. 

La Federación Camerunesa de Futbol, por su parte, consideró que la sanción "está desprovista de toda motivación explícita" y anunció que "toma nota" de los plazos para los pertinentes recursos contra la citada suspensión, además de "reafirmar su apoyo constante" a Samuel Eto’o y "su compromiso con el respeto de los principios que rigen una justicia disciplinaria creíble".

Jornada final de la Copa Africana 

  • Egipto-Nigeria, partido por el tercer lugar, sábado 17 de enero a las 10:00 horas de Guatemala 
  • Senegal-Marruecos, final para el domingo 18 de enero a las 13:000 horas de Guatemala.  

*Información EFE.

