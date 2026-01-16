 Clausura 2026: Janpol Morales nuevo jugador Comunicaciones
Deportes

Comunicaciones anuncia a Janpol Morales como refuerzo

Este día, el "Albo" hizo oficial a su segunda contratación para el torneo que arranca la otra semana.

Janpol Morales es el nuevo jugador de Comunicaciones
Janpol Morales es el nuevo jugador de Comunicaciones / FOTO: @CremasOficial

En la recta final del reacondicionamiento físico, Comunicaciones anunció esta tarde a su segundo refuerzo para el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, que arranca el martes 20 de enero con el duelo nocturno entre Xelajú y Aurora, pero que tendrá hasta el miércoles 21 el debut del "Albo" cuando visite al Deportivo Achuapa como parte de la primera fecha. El nuevo jugador del cuadro capitalino es el panameño/ecuatoriano Janpol Morales.

"Comunicaciones F. C. informa que ha llegado a un acuerdo con el jugador Janpol Morales, quien se incorpora al club para el torneo Clausura 2026 ⚽✍️", fue el anuncio de los "Cremas" en sus diferentes redes sociales para oficializar a su nuevo jugador.

Dentro de la ficha de presentación de Janpol Morales se destaca que nació un 22 de junio de 1998, y con 27 años de edad se desarrolla como un extremo izquierdo, que tiene perfil derecho.

Asimismo, dentro de su recorrido como profesional, el panameño nacionalizado ecuatoriano ha militado en clubes de la liga ecuatoriana como el Macará (Serie A), Cumbayá, Olmedo y Fuerza Amarilla, los últimos tres de la segunda fuerza de aquella liga sudamericana.

Dentro del palmarés se destaca dos copas ganadas en la Serie B con el Cumbayá en la temporada 2021-2022 y Macará en la del 2022-2023.  

Janpol Morales es la segunda contratación de Comunicaciones para el Clausura 2025 tras la oficialización del mexicano Gael Sandoval. Es de recordar que también hubo variante en el banquillo donde ahora está Marco Antonio Figueroa, técnico chileno.

Paso por la Selección de Panamá   

Janpol Morales representa a la Selección mayor de Panamá desde finales de 2024 e inicios de 2025, bajo la dirección de Thomas Christiansen.

Su historia con Panamá comenzó con rumores de convocatoria en septiembre 2024, se concretó en noviembre 2024 para la Liga de Naciones Concacaf, donde se integró a entrenamientos por primera vez y expresó su felicidad por la oportunidad, destacando que era su regreso a Panamá tras 24 años.

Debut oficial: 8 de febrero de 2025 como titular en un amistoso perdido 6-1 ante Chile. Por el momento no suma muchas presentaciones con la "Marea Roja".  

Janpol Morales es nuevo jugador de Comunicaciones - Comunicaciones

