Quique Sánchez Flores hace fuerte crítica sobre Vinícius

El entrenador español Quique Sánchez Flores aseguró este viernes que la actitud del futbolista brasileño Vinícius Junior en los últimos años "no representa los valores del Real Madrid".
"Creo que no representa los valores del Real Madrid, en los últimos dos años, y que está lejísimos del jugador que puede llegar a ser", afirmó durante una entrevista en El Partidazo de COPE recogida por EFE.
"Estoy con la parte de la afición que se ha puesto muy nerviosa con Vinícius", confesó Sánchez Flores.
Habla del incidente Xabi-Vinícius
El exentrenador de Getafe y Sevilla, entre otros, también analizó el incidente durante el cambio de Vinícius en el último clásico en el Santiago Bernabéu.
"Xabi tendría que haber tomado las medidas necesarias después de ese cambio", aseguró para luego añadir: "El club tenía la opción de posicionar al entrenador o al jugador: Y posicionaron al jugador".
Sobre la destitución del técnico tolosarra, confesó que no le "pilló por sorpresa" y que cree que fue "lo mejor para Xabi".
"Estas muertes anunciadas son muy trágicas, muy dolorosas, muy injustas... Y lo que deseas para un colega es que si tiene que pasar, que pase cuanto antes; La gestualidad era la de un entrenador agotado", afirmó.
Sánchez Flores analizó también la responsabilidad del nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en la eliminación ante el Albacete (3-2) en octavos de final de la Copa del Rey el pasado miércoles.
"El de ayer era un partido de jugadores; Es el máximo responsable de la convocatoria y la alineación, pero fue un pasajero de lo que ocurrió ayer", comentó.
¿Quién es Quiche Sánchez?
Quique Sánchez Flores (cuyo nombre completo es Enrique Sánchez Flores) es uno de los entrenadores y exfutbolistas más conocidos del futbol español. Nació el 5 de febrero de 1965 en Madrid y actualmente tiene 60 años.
Como jugador, Quique Sánchez fue lateral derecho muy sólido durante más de una década, destacando especialmente en el Valencia (donde jugó 10 temporadas), después en el Real Madrid (donde ganó La Liga en la temporada 1994-1995) y finalmente en el Real Zaragoza. Acumuló más de 300 partidos en Primera División y fue internacional con la selección española en 15 ocasiones.
Ya en su rol de técnico, es uno de los más experimentados de La Liga y del futbol internacional. Ha dirigido, entre otros, a Getafe, Valencia, Atlético de Madrid, Benfica, Watford (Inglaterra), Espanyol, Shanghai Shenhua (China) y Sevilla.
*Información EFE.