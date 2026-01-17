 Ana Lucía Martínez, elegida MVP ante Pachuca
Deportes

Ana Lucía Martínez, elegida Mejor Jugadora del Partido ante Pachuca

Ana Lucía Martínez volvió a ser determinante en el triunfo del Cruz Azul ante Pachuca. Las celestes siguen invictas y firmes en la pelea por el liderato de la Liga MX Femenil.

Ana Lucía Martínez en un partido del Cruz Azul Femenino - Cruz Azul
Ana Lucía Martínez en un partido del Cruz Azul Femenino / FOTO: Cruz Azul

Ana Lucía Martínez volvió a ser determinante con el Cruz Azul y confirmó que sus grandes actuaciones ya no son una sorpresa, sino una constante. Este viernes, la delantera guatemalteca fue pieza clave en la victoria 1-0 frente a Pachuca, un partido cerrado en el que su influencia fue evidente de principio a fin. Su rendimiento le valió ser elegida como la Mejor Jugadora del Partido, un reconocimiento que refleja su impacto más allá de las estadísticas.

Esta es la segunda ocasión en el torneo en la que Analu recibe dicha distinción. La primera llegó en la jornada inaugural, cuando Cruz Azul goleó 0-5 al León y Martínez se despachó con un doblete. Aunque ante Pachuca no logró marcar, su actuación fue igual de valiosa: desbordó constantemente, encaró sin miedo, dribló rivales y atrajo marcas que abrieron espacios para sus compañeras. Incluso provocó un penal, que lamentablemente no pudo ser convertido por Aerial Chavarín, pero que evidenció el peligro permanente que generó en el área rival.

El gran presente de Ana Lucía Martínez con Cruz Azul

En lo colectivo, el presente del Cruz Azul en la Liga MX Femenil es muy sólido. Tras tres jornadas, el conjunto cementero se mantiene invicto con dos victorias y un empate, un balance de seis goles a favor y ninguno en contra. Dentro de este buen arranque, Ana Lucía Martínez se ha consolidado como una futbolista inamovible en el once titular, aportando desequilibrio, experiencia y liderazgo en el frente de ataque.

El próximo desafío para Cruz Azul será especialmente significativo para la atacante guatemalteca. El miércoles 21 de enero, a las 20:00 horas, el equipo visitará al Monterrey, exclub de Ana Lucía Martínez. Todo apunta a que será un partido cargado de emociones, en el que la delantera buscará volver a brillar y, por qué no, hacer valer la siempre comentada "Ley del Ex" en una plaza que conoce muy bien.

Emisoras  Escúchanos