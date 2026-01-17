Bayern golea al Leipzig tras sufrir en la primera parte

El Bayern Múnich goleó este sábado a domicilio al RB Leipzig (1-5) tras haber sufrido mucho en la primera parte, en la que se vio dominado y por debajo en el marcador, en un partido en el que celebró la reaparición de Jamal Musiala tras seis meses de baja.
El Leipzig, que en la primera jornada de la primera vuelta había perdido 6-0 ante el Bayern, salió al campo sin complejos de ninguna naturaleza y empezó a generar llegadas prácticamente desde el comienzo.
El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, había recuperado a Joshua Kimmich tras varias semanas de baja. Puede jugar de lateral, pero el técnico consideró que era demasiado pronto para que jugase desde el comienzo y lo había dejado en el banquillo.
Romulo abrió el marcador en el 20 al definir dentro del área pequeña a centro desde la izquierda de David Raum. El Leipzig pudo marcar el segundo en el minuto 24 cuando Nusa remató alto, sólo ante Neuer.
Kimmich entró en la segunda parte, pero no por Bischof, sino por Leon Goretzka para jugar en el centro del campo. Su misión parecía ser poner orden en la creación del juego y también el trabajo de recuperación de pelota en la mitad contraria.
Etapa de la remontada para el Bayern Múnich
En todo caso, el Bayern salió mucho más activo en la segunda parte y en el minuto 50 encontró el empate con un gol de Serge Gnabry, que quedó solo en el área tras una recuperación de pelota de Dayot Upamecano.
En el minuto 67 llegó el segundo gol del Bayern. Lo marcó Kane con un remate con la pierna derecha dentro del área a centro de Michael Olise.
El tercero del Bayern llegó en un saque de esquina lanzado por Olise desde la derecha al primer poste, donde Jonathan Tah remató de cabeza en el 82.
Luego, en el 85, Pavlovic marcó el cuarto a puerta vacía a centro de Olise desde la derecha tras un gran pase de Kane desde el círculo central.
Olise, que había entrado al campo en el 56, coronó su gran actuación marcando el quinto en el 88 tras un pase corto de Musiala, que reapareció en los últimos minutos de duelo.
*Información EFE.