Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se reencuentra con el triunfo

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo recibió al Al-Shabab este sábado 17 de enero en el Al-Awwal Park, en un encuentro cargado de intensidad y emociones desde los primeros minutos. El conjunto local tomó la iniciativa desde el arranque, adueñándose del balón y buscando profundidad por las bandas para generar peligro en el área rival. La presión dio frutos de manera inmediata y marcó el rumbo de un partido que prometía espectáculo.
La apertura del marcador llegó apenas al minuto 2, cuando Saad Balobaid desvió el balón hacia su propia portería tras un centro de João Félix, dejando sin opciones al guardameta del Al-Shabab. El golpe anímico fue evidente y el Al-Nassr no tardó en capitalizarlo, ampliando la ventaja al minuto 8 con una espectacular chilena de Kingsley Coman que desató la euforia en las gradas. Cristiano Ronaldo también tuvo su oportunidad al 24’, cuando ejecutó un tiro libre que terminó estrellándose en la barrera, frustrando momentáneamente su intento de seguir acercándose a la histórica marca de los mil goles.
Al-Nassr sufrió para llevarse los tres puntos
Pese al dominio local, el Al-Shabab reaccionó y comenzó a generar peligro. Al minuto 28, Yannick Carrasco probó desde larga distancia con un potente disparo que fue bien contenido por Bento Krepski. La insistencia visitante tuvo recompensa poco después, ya que al 31’ Mohamed Simakan anotó en propia puerta tras un error defensivo, recortando distancias y enviando el partido al descanso con un marcador de 2-1 a favor del Al-Nassr.
En la segunda mitad, el Al-Shabab salió decidido a buscar el empate y lo consiguió al minuto 53, cuando Carlos Junior definió con precisión en un mano a mano ante el portero para poner el 2-2. El partido se tornó aún más complejo para los visitantes tras la expulsión de Vicent Sierro al 67’, situación que fue aprovechada por el Al-Nassr en el tramo final.
Con insistencia y carácter, el equipo de Cristiano Ronaldo encontró el gol del triunfo al 76’, gracias a Abdulrahman Ghareeb, sellando un vibrante 3-2 que permite al Al-Nassr seguir peleando por la cima, son segundo lugar con 34 puntos, cuatro menos que el líder, el Al-Hilal que cuenta con 38 unidades.