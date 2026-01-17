 Fallece Rocco Commisso, presidente de la Fiorentina
Deportes

Fallece Rocco Commisso, presidente de la Fiorentina

La Fiorentina despide a Rocco Benito Commisso, fallecido a los 76 años tras una larga enfermedad. El club jugará este fin de semana como homenaje a su presidente.

Fallece Rocco Commisso, presidente de la Fiorentina - EFE
Fallece Rocco Commisso, presidente de la Fiorentina / FOTO: Agencia EFE

El fútbol italiano está de luto tras el fallecimiento de Rocco Benito Commisso, presidente de la Fiorentina desde 2019, quien murió este sábado a los 76 años después de un largo periodo de tratamiento médico. El club confirmó la noticia a través de un comunicado oficial en el que la familia Commisso expresó su profundo dolor por la pérdida del dirigente italoestadounidense, una figura clave en la historia reciente de la entidad viola.

Nacido en Calabria, al sur de Italia, Commisso emigró a Estados Unidos con apenas 12 años y construyó una destacada trayectoria empresarial que lo llevó a fundar y dirigir la compañía de telecomunicaciones Mediacom, lo que le permitió integrar la prestigiosa lista Forbes 400. En 2019 asumió la presidencia de la Fiorentina con la ambición de modernizar el club y devolverlo a los primeros planos del fútbol europeo, objetivo que marcó su gestión desde el primer día.

Fiorentina jugará todos sus partidos

Uno de sus mayores legados es la construcción del moderno centro deportivo inaugurado en 2023, un proyecto superior a los 100 millones de euros que se convirtió en referencia en Italia y que, desde ahora, llevará el nombre de Rocco B. Commisso Viola Park. En el plano deportivo, bajo su mandato la Fiorentina disputó dos finales de la Conference League, una semifinal del mismo torneo y una semifinal de la Copa Italia, consolidando una etapa competitiva que devolvió ilusión a la afición.

Como homenaje a su memoria y respetando el deseo de su familia, la Fiorentina decidió mantener todos sus compromisos deportivos del fin de semana. El equipo disputará su partido de Serie A ante el Bolonia con la intención de honrar a quien consideraba al fútbol su mayor pasión. Más allá de los resultados actuales, el recuerdo de Commisso permanecerá ligado a una era de crecimiento institucional y a una huella imborrable en la historia del club viola.

