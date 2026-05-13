Florentino invita al Barcelona a llevarlo ante la Justicia

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, volvió a encender la polémica en el fútbol español tras conceder una entrevista a LaSexta y al periodista Josep Pedrerol. Sus declaraciones llegaron apenas un día después de la conferencia de prensa en la que denunció supuestos actos de corrupción relacionados con el FC Barcelona, criticó a varios periodistas y aseguró que existe un ambiente "antimadridista" dentro de la prensa deportiva española.
Durante la conversación televisiva, Florentino Pérez respondió a la intención del club azulgrana de estudiar posibles acciones legales en su contra por sus recientes acusaciones vinculadas al Caso Negreira. "Harían muy bien en demandarme si creen que tienen que hacerlo. Yo no me había enterado del Caso Negreira hasta hace tres años. El primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid. Entonces me di cuenta de que el Barcelona había pagado durante más de dos décadas", afirmó el dirigente madridista, manteniendo una postura firme respecto al escándalo que ha sacudido al fútbol español en los últimos años.
Otras declaraciones de Florentino Pérez
El mandatario merengue también aseguró que el club blanco confía plenamente en que la Justicia terminará dándole la razón. "Creo que sí. La semana que viene le presentaremos a la UEFA la documentación de todos estos años. 500 páginas. Es una documentación muy importante. Hemos hecho, año a año, todos los puntos que nos han quitado de una manera descarada. Este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos", expresó Pérez.
Además, sostuvo que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, considera legítima la postura del Real Madrid. "El fútbol está esperando que se resuelva el mayor caso de corrupción en el mundo. ¿Queremos un fútbol serio? Es una corrupción sistémica", añadió.
Aunque evitó profundizar demasiado en la decepcionante temporada del Real Madrid, que terminará sin títulos, Florentino Pérez atribuyó parte del bajo rendimiento a la falta de preparación física. "No hicimos pretemporada. Cuando no haces pretemporada, físicamente te caes. Pensamos que con el cambio podíamos resolverlo, pero duró un ratito y luego se volvieron a caer", comentó el dirigente, quien también dejó entrever que el próximo Mundial de Clubes representa una nueva oportunidad para que el conjunto madridista recupere protagonismo internacional.