Flick "decepcionado" ante la inminente salida de Dro Fernández

La posible salida de Pedro Fernández, conocido como ‘Dro’, ha provocado una evidente decepción en Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, aunque el técnico alemán ha optado por la prudencia mientras la situación no sea oficial. En la previa del partido de LaLiga ante la Real Sociedad, Flick evitó entrar en detalles y fue tajante ante las preguntas sobre el futuro del joven mediapunta: "Hablaré cuando esté cerrado; ahora no es el momento", declaró, dejando claro que el club mantiene la cautela pese a los indicios de una salida cercana.
Dro, que acaba de cumplir 18 años, contempla seriamente la posibilidad de abonar los seis millones de euros de su cláusula de rescisión para fichar por otro equipo que le garantice más protagonismo. El canterano es consciente de la dura competencia que existe en su posición dentro del primer equipo, donde jugadores como Fermín López, Dani Olmo o incluso Gavi, Raphinha y Lamine Yamal parten con ventaja. Este contexto ha sido determinante en su decisión de buscar minutos lejos del Camp Nou para continuar su progresión.
El mensaje de Flick a 'Dro' y los canteranos del Barça
La distancia entre el futbolista y el primer equipo se ha hecho evidente en las últimas semanas. Dro no se entrena con la plantilla dirigida por Flick desde la disputa de la Supercopa de España y tampoco ha estado presente en la Ciudad Deportiva Joan Gamper durante la preparación del encuentro liguero frente al conjunto donostiarra. Aunque el club no da aún por hecha su marcha, estos hechos refuerzan la sensación de que su etapa en el Barcelona está cerca de llegar a su fin.
Aun así, Flick quiso enviar un mensaje que trasciende el caso concreto del joven gallego y que va dirigido a todos los futbolistas de La Masia que aspiran a consolidarse en la élite. "Están jugando en uno de los mejores equipos del mundo, con grandes jugadores. No es fácil tener minutos, pero cada entrenamiento con este equipo te hace mejor", afirmó el técnico, antes de añadir con convicción: "Y si uno se merece jugar, al final juega". Flick defendió además "la energía y confianza" que transmite a los jóvenes para ayudarles a crecer, aunque dejó entrever la influencia externa al concluir que "tienen gente en su entorno...", una reflexión cargada de significado sobre las decisiones que marcan una carrera profesional.