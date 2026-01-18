 Bolivia empata con Panamá con miras a la repesca mundialista
Deportes

Bolivia empata con Panamá con miras a la repesca mundialista

Los bolivianos buscan aún su boleto para el Mundial 2026, el cual se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Compartir:
Panamá y Bolivia igualan en partido amistoso
Panamá y Bolivia igualan en partido amistoso / FOTO: FFG

La selección de Bolivia empató este domingo con Panamá en un partido amistoso con miras a la repesca que la Verde jugará en marzo para tener un cupo en el Mundial 2026.

Los centroamericanos ya están clasificados y los sudamericanos buscan prepararse para jugar ante Surinam en marzo.

Panamá comenzó dominando el partido con algunas llegadas rápidas al arco de Carlos Emilio Lampe que desequilibraba a la defensa local.

Kadir Barría, delantero del brasileño Botafogo, anotó el primer gol para Panamá a los 4 minutos, después de un pase desde media cancha de Kahiser Lenis, sorteó a tres jugadores bolivianos y al portero Lampe para luego anotar con un golpe suave y sin marca.

Por su parte, Bolivia llevó adelante la primera parte con un juego tibio, dos tiros de esquina a los 19 y 21 minutos fueron desaprovechados por los locales que dispararon lejos del área chica del portero panameño Eddie Roberts.

La primera jugada peligrosa de la Verde se dio después con una secuencia de tiros y rebotes de Bruno Miranda y Erwin Vaca que finalmente no tuvieron éxito.

Carlos Melgar también se acercó al arco rival en una jugada a solas pero no logró dominar el balón hasta que se encontró con el portero Eddie Roberts que aseguró la pelota en sus manos.

Segundo tiempo 

En la segunda parte, si bien Panamá dominaba el juego, fue Robson Matheus que rompió ese ritmo con un disparo fuerte desde el área grande, pero la pelota pasó rozando el travesaño.

El empate boliviano llegó a los 68 minutos de la segunda parte, con un tiro libre indirecto de Ramiro Vaca, que llegó a cabecear Melgar para que finalmente Richet Gómez empuje el balón y entre al arco entre las manos de Roberts.

Casi al final del encuentro, Ramiro Vaca dejó sin aliento a la hinchada local con un remate fulminante que iba directo al centro del arco hasta que el portero Roberts lo tapó y el balón se desvió por el travesaño.

*Información EFE.

En Portada

Arévalo decreta estado de Sitio durante 30 días en el paíst
Nacionales

Arévalo decreta estado de Sitio durante 30 días en el país

06:08 PM, Ene 18
Aumentan a ocho los agentes PNC fallecidos por ataques armadost
Nacionales

Aumentan a ocho los agentes PNC fallecidos por ataques armados

04:07 PM, Ene 18
PNC recupera el control del Centro Preventivo de la zona 18 t
Nacionales

PNC recupera el control del Centro Preventivo de la zona 18

03:39 PM, Ene 18
Liberan a 28 guardias de Presidios tomados como rehenes en Fraijanes IIt
Nacionales

Liberan a 28 guardias de Presidios tomados como rehenes en Fraijanes II

04:38 PM, Ene 18

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos