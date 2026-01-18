Esta semana vuelve la UEFA Champions League

Tras el parón invernal, la UEFA Champions League regresa con máxima tensión competitiva en una fase liga que entra en su tramo decisivo. Las dos últimas jornadas prometen emociones fuertes, con cálculos constantes, margen de error mínimo y una clasificación aún abierta para la mayoría de los clubes. Solo cinco equipos han asegurado su continuidad en el torneo, aunque todavía sin garantizar una posición definitiva ni el acceso directo a los octavos de final, reservado para los ocho primeros. Del noveno al vigesimocuarto lugar, dieciséis conjuntos deberán disputar una ronda previa que definirá el cuadro final de las eliminatorias.
Arsenal, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Manchester City y Atalanta ya tienen sellado su billete a la siguiente fase. El conjunto londinense destaca por su trayectoria impecable, con seis victorias en seis partidos, mientras que el Bayern le sigue de cerca con cinco triunfos y una derrota. Precisamente, el Arsenal afronta ahora una prueba de alto calibre en el Giuseppe Meazza ante el Inter, en uno de los duelos más atractivos de la séptima jornada. Para los de Mikel Arteta, un nuevo triunfo supondría un hito histórico, mientras que el conjunto italiano se juega buena parte de su futuro europeo tras dos derrotas consecutivas que han encendido las alarmas.
Jornadas decisivas en la Champions League
En la lucha por el top 8 también aparecen Real Madrid y Atlético de Madrid, ambos con opciones claras de clasificación directa si logran pleno de victorias en los compromisos restantes. El conjunto blanco, en una temporada de transición y bajo la lupa de su exigente entorno, depende de sí mismo pese a haber caído recientemente ante Manchester City y Liverpool. El Atlético, por su parte, llega en un momento más sólido, con una racha positiva que le ha permitido escalar posiciones tras un inicio irregular. Los duelos ante Galatasaray y Bodo Glimt marcarán su destino inmediato en el torneo.
Más delicada es la situación del Barcelona, que afronta el tramo final sin margen de error. A pesar de su excelente momento en competiciones domésticas, su irregular desempeño europeo le obliga a ganar todo y esperar resultados ajenos para aspirar a los ocho primeros puestos. La visita al Slavia Praga y el cierre ante el Copenhague serán decisivos para un equipo que necesita mejorar sus números como visitante. Mientras tanto, otros clubes como Liverpool, Borussia Dortmund y Tottenham mantienen una pugna directa por los puestos nobles, confirmando que esta edición de la Champions llega a su desenlace con un equilibrio y una incertidumbre pocas veces vistos.
Calendario de partidos
Séptima jornada
Martes 20 de enero
- Kairat Almaty vs Club Brujas — 09:30
- Bodo Glimt vs Manchester City — 11:45
- Real Madrid vs Mónaco — 14:00
- Inter vs Arsenal — 14:00
- Villarreal vs Ajax — 14:00
- Tottenham vs Borussia Dortmund — 14:00
- Sporting de Lisboa vs Paris Saint-Germain — 14:00
- Olympiacos vs Bayer Leverkusen — 14:00
- Copenhague vs Nápoles — 14:00
Miércoles 21 de enero
- Galatasaray vs Atlético de Madrid — 11:45
- Qarabag vs Eintracht Fráncfort — 11:45
- Chelsea vs Pafos — 14:00
- Atalanta vs Athletic Club — 14:00
- Juventus vs Benfica — 14:00
- Slavia Praga vs Barcelona — 14:00
- Marsella vs Liverpool — 14:00
- Newcastle vs PSV Eindhoven — 14:00
- Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise — 14:00
Octava y última jornada
Miércoles 28 de enero
Todos los partidos a las 14:00 (hora de Guatemala)
- Paris Saint-Germain vs Newcastle
- Manchester City vs Galatasaray
- Liverpool vs Qarabag
- Borussia Dortmund vs Inter
- Barcelona vs Copenhague
- Arsenal vs Kairat Almaty
- Bayer Leverkusen vs Villarreal
- Atlético de Madrid vs Bodo Glimt
- Benfica vs Real Madrid
- Eintracht Fráncfort vs Tottenham
- Club Brujas vs Marsella
- PSV Eindhoven vs Bayern Múnich
- Ajax vs Olympiacos
- Nápoles vs Chelsea
- Mónaco vs Juventus
- Union Saint-Gilloise vs Atalanta
- Athletic Club vs Sporting de Lisboa
- Pafos vs Slavia Praga