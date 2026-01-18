Real Sociedad derrota al Barcelona por fecha 20 de La Liga

En el Reale Arena de San Sebastián y en el Día de San Sebastián, la Real Sociedad recibió al Barcelona como parte de la fecha 20 de La Liga de España, donde el líder tuvo un partido complicado. El partido fue entretenido y en 30 minutos se contabilizaban cuatro goles anulados, tres de ellos para la visita.
Igor Zubeldia y Fermín fueron las principales novedades en los onces de Pellegrino Matarazzo y Hansi Flick. El entrenador estadounidense de la Real repitió el once que ganó en Getafe con un único cambio: Zubeldia por Caleta-Car. El resto, los esperados: con la presencia de Turrientes en la medular y Guedes en la banda izquierda. Por su parte, el técnico alemán del "Barça" sorprendió con cuatro centrocampistas al contar con la baja de Raphinha. Fermín, en principio, ocupó el costado zurdo, mientras que Ferrán repitió en el once en detrimento de Lewandowski.
En 30 segundos de iniciado el partido, Real Sociedad anotaba a través de Mikel Oyarzabal tras un centro de Gonçalo Guedes, pero la jugada fue anulada por posición adelantada.
Pedri exigía al portero Álex Remiro en el primer minuto de juego, y con ello evitaba el gol culé.
Al 7, Barcelona anotaba por medio de Fermín López, pero en la jugada previa al gol, Dani Olmo cometió falta al japonés Takefusa Kubo, y la jugada se anulaba.
Cuando se jugaba el minuto 20, una jugada entre Pedri y Frenkie de Jong terminó en gol del neerlandés, pero la jugada fue anulada por posición adelantada. Era superior el Barcelona, pero a esas alturas ya llevaba dos goles anulados y eran tres en el partido por el gol anulado a Oyarzabal en el inicio del partido.
Así se llegaba al minuto 27, y ahora entre Jules Koundé y Lamine Yamal, el segundo terminó anotando el gol, pero por tercera vez para ellos, se anulaba la jugada.
Gol de Oyarzabal
Cuando el Barcelona jugaba mejor, tenía dominado a su rival, y por ende, el control del partido, apareció una jugada por la banda de la derecha guiada por Kubo, quien cedió para Guedes, éste centró al segundo palo de forma precisa y ahí estuvo Mikel Oyarzabal con una volea para anotar el increíble 1-0 cuando se jugaban al 31.
Para cerrar la primera parte, otra vez el equipo arbitral era protagonista ya que se había marcado penalti a favor del Barcelona, pero con apoyo del VAR se anuló el marcaje porque había posición adelantada previo.
Lamine Yamal ingresó al área grande y fue derribado por Igor Zubeldia, el árbitro no dudó y marcó penalti, pero vino la protesta de los jugadores locales y tras la intervención del VAR, se le avisó al arbitro que en el pase de Frenkie de Jong a Lamine, Yamal estaba en posición adelantada y con ello se marcó la posición ilícita.
Victoria de la Real Sociedad
Para la segunda parte, el Barcelona empezó con fuerza en el ataque, y Dani olmo fue protagonista al estrellar dos pelotas al palo en los minutos 47 y 48.
Álex Remiro fue la gran figura al 65 cuando con una tremenda atajada envió la pelota al travesaño evitando de forma milagrosa el empate en el partido.
El Barcelona trabajó mucho por el gol, y entre Remiro, los palos, las jugadas anuladas impedían que anotara, pero al 70, Marcus Rashford igualó las acciones 1-1, pero en la siguiente jugada, al 71, Gonçalo Guedes volvía a darle a los de cas la ventaja con un increíble 2-1 ante el campeón defensor de la liga, líder de la competencia, recientemente campeón de la Supercopa de España y cuartofinalista de la Copa del Rey.
Previo a la expulsión de Carlos Soler al 88, Barcelona había pegado otra pelota al paral, esta vez, por intermedio de Jules Koundé.
Esta derrota para el Barcelona representa la primera de la campaña y ahora su liderato peligra ya que el Real Madrid quedó a una unidad de darle alcance.
Barcelona es primero con 49 puntos en 20 partidos, y Real Madrid es segundo con 48 unidades. En la tercera y cuarta casilla están Villareal y Atlético Madrid, respectivamente, ambos con 41 puntos, pero el Villarreal tiene pendiente un duelo para ponerse al día.