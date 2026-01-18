 Sancionan a la portera del Liverpool por racismo
Deportes

Sancionan a la portera del Liverpool por racismo

Fue el propio Liverpool que informó voluntariamente del caso a la Federación Inglesa de Fútbol (FA), solicitando que se abriera una investigación formal.

Compartir:
Sancionan a la portera del Liverpool por racismo - instagram @raffa_borggraefe
Sancionan a la portera del Liverpool por racismo / FOTO: instagram @raffa_borggraefe

La portera alemana Rafaela Borggrafe, jugadora del Liverpool, fue sancionada con seis partidos de suspensión tras ser declarada culpable de utilizar lenguaje racista contra una compañera de equipo. El incidente se produjo durante un entrenamiento de la pretemporada, un contexto que el club consideró especialmente sensible y que motivó una actuación inmediata por parte de la institución inglesa.

Tras conocerse lo ocurrido, el Liverpool informó voluntariamente del caso a la Federación Inglesa de Fútbol (FA), solicitando que se abriera una investigación formal. Después del análisis correspondiente, la FA determinó la sanción disciplinaria, subrayando la gravedad del comportamiento y reafirmando su política de tolerancia cero frente a cualquier forma de discriminación dentro del fútbol.

Liverpool actuó conforme al protocolo

Borggrafe ya ha cumplido cinco de los seis partidos de castigo, y el último encuentro de suspensión será este fin de semana, cuando el Liverpool dispute su compromiso de FA Cup frente al London Bees. De este modo, la guardameta quedará habilitada para volver a competir oficialmente una vez finalizado dicho partido.

El técnico del Liverpool, Gareth Taylor, respaldó públicamente la decisión del organismo rector y aseguró que el club actuó de la manera "adecuada" durante todo el proceso. "Ha sido un proceso largo y frustrante, especialmente para Rafaela, pero ahora que se ha completado podemos pasar página", afirmó. Borggrafe llegó al club este verano procedente del Friburgo y, hasta el momento, ha disputado tres partidos oficiales con el conjunto inglés.

En Portada

Varios ataques armados contra la PNC ocurren en simultáneot
Nacionales

Varios ataques armados contra la PNC ocurren en simultáneo

09:22 AM, Ene 18
Suspenden clases en todo el país por hechos de violenciat
Nacionales

Suspenden clases en todo el país por hechos de violencia

11:15 AM, Ene 18
Un grupo de salvadoreños exige la liberación de Nicolás Madurot
Internacionales

Un grupo de salvadoreños exige la liberación de Nicolás Maduro

08:15 AM, Ene 18
Ex estrella de Nickelodeon fallece atropellada; filtran video de la muerte de la jovent
Farándula

Ex estrella de Nickelodeon fallece atropellada; filtran video de la muerte de la joven

08:52 AM, Ene 18

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFútbolVenezuelaReal MadridFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos