El autor del atropello masivo de Liverpool es condenado

Un tribunal de la ciudad de Liverpool condenó este martes a Paul Doyle a 21 años y seis meses de prisión por el atropello masivo ocurrido el pasado mes de mayo, en el que resultaron heridas 134 personas. El ataque tuvo lugar durante las celebraciones por la victoria del Liverpool en la Premier League, cuando cientos de aficionados se encontraban reunidos en el centro de la ciudad en un ambiente que debía ser festivo y familiar.
Doyle, de 54 años y exsoldado de la Marina, se declaró culpable en noviembre por los hechos ocurridos el 26 de mayo. Aquella tarde, condujo su vehículo Ford Galaxy contra un grupo numeroso de hinchas, causando lesiones de diversa gravedad, incluidos menores de edad. Durante el proceso judicial, se le imputaron 31 delitos graves relacionados con su conducta al volante y el daño provocado a múltiples víctimas.
El tribunal de Liverpool dictó sentencia
Al dictar sentencia, el juez Andrew Menary fue contundente al señalar que el caos generado fue consecuencia directa y exclusiva de la forma de conducir del acusado. Según el magistrado, Doyle actuó movido por la impaciencia y la arrogancia, circulando a gran velocidad, adelantando de forma temeraria, saltándose semáforos y asumiendo riesgos injustificables, incluso bajo condiciones climáticas adversas. El juez calificó su comportamiento como agresivo y peligroso, y subrayó que las consecuencias fueron de una magnitud sin precedentes para el tribunal.
La investigación policial descartó cualquier motivación ideológica y concluyó que se trató de acciones deliberadas impulsadas por la frustración, pese a que inicialmente se barajó la posibilidad de que el acusado condujera bajo los efectos del alcohol.
La fiscal jefe del distrito de Mersey-Cheshire, Sarah Hammond, afirmó que la admisión de culpabilidad representa una forma de justicia para las víctimas, al tiempo que recordó que el ataque transformó un día de celebración en una tragedia que dejó una huella profunda en la ciudad y en los seguidores del club.