Salah reaparece y lidera el triunfo del Liverpool

El regreso de Mohamed Salah a los terrenos de juego no pudo tener un guion más simbólico: volvió el egipcio y volvió a ganar el Liverpool. Aunque Hugo Ekitike firmó un doblete decisivo, el foco estuvo puesto en el número once, que reapareció tras cumplir su castigo y se despidió de Anfield antes de partir a la Copa de África dejando una sensación de reconciliación y esperanza. La incógnita, sin embargo, sigue abierta: nadie sabe con certeza si este capítulo tendrá continuidad a su regreso.
Arne Slot, tras dialogar con el delantero y autorizar su vuelta al grupo, se vio obligado a recurrir a él antes de lo previsto. La lesión de Joe Gomez a los 26 minutos obligó al técnico neerlandés a reajustar el sistema: Dominik Szoboszlai retrasó su posición al lateral derecho y Salah ocupó la banda con naturalidad. Para entonces, el Liverpool ya dominaba el marcador gracias a un gol tempranero de Ekitike, a los 46 segundos, el más rápido de la temporada en la Premier League.
Salah pone en el foco a Arne Slot
Lejos de cualquier reproche, Salah fue recibido con aplausos y muestras de apoyo. Anfield optó por el perdón y recordó el legado de uno de los máximos goleadores de su historia. El atacante se mostró activo desde el primer contacto con el balón, liderando transiciones, probando desde media distancia y asistiendo en el segundo gol, nacido de un saque de esquina que culminó nuevamente Ekitike. Su dedicación a la grada tras la asistencia simbolizó un reencuentro emocional que parecía necesario para ambas partes.
Con los tres puntos asegurados y el equipo ubicado en la sexta posición con 26 unidades, el Liverpool encara el futuro inmediato con más preguntas que respuestas.
Salah viajará con la selección de Egipto a la Copa de África mientras su situación contractual y deportiva sigue generando debate. Con vínculo hasta 2027 y un salario difícil de igualar, solo ligas con un enorme poder económico podrían tentar su salida. Por ahora, el egipcio se marcha dejando al equipo en la pelea por Europa y al público con la duda de si este glorioso regreso será también un punto de inflexión definitivo.