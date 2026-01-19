 Albacete, próximo rival del Barcelona en Copa del Rey
Albacete, próximo rival del Barcelona en Copa del Rey

El Albacete, tras eliminar al Real Madrid en octavos, buscará seguir haciendo historia en la Copa del Rey frente al Barcelona, con ilusión y el apoyo de su afición.

El FC Barcelona ya conoce a su próximo rival en los cuartos de final de la Copa del Rey: el Albacete Balompié. El sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas emparejó al vigente campeón del torneo con el conjunto manchego, único representante de la Segunda División que sigue con vida en la competición. La eliminatoria se disputará a partido único en el estadio Carlos Belmonte, entre los días 3, 4 o 5 de febrero, lo que añade un componente extra de emoción e incertidumbre al cruce.

El Albacete afronta este compromiso como una oportunidad de seguir haciendo historia tras eliminar al Real Madrid en la ronda de octavos de final. El equipo blanco ha sabido abrirse paso en el torneo con actuaciones valientes y competitivas, demostrando que no está dispuesto a renunciar a su sueño copero. Jugar en casa y sin la presión de la obligación convierte al conjunto manchego en un rival incómodo, capaz de competir con intensidad y aprovechar cualquier error del favorito para intentar dar la sorpresa.

Albacete buscará seguir haciendo historia

Uno de los nombres propios del Albacete es Jefté Betancor. El delantero reconoció que eliminar al Barcelona será "muy difícil", pero dejó claro que el equipo afrontará el encuentro con ilusión y mucho corazón. "Partidos como este son con los que cada niño sueña", afirmó, recordando además el esfuerzo realizado en la eliminatoria anterior ante el Real Madrid. 

Para el Barcelona, el duelo supone una prueba exigente lejos del Camp Nou y ante un rival motivado al máximo. La Copa del Rey, fiel a su tradición, vuelve a enfrentar a un grande con un equipo dispuesto a desafiar la lógica. El Carlos Belmonte será el escenario de un partido especial, donde el Albacete buscará escribir una página inolvidable de su historia y el Barcelona intentará imponer su jerarquía para seguir defendiendo el título.

