Flick enfadado con el arbitraje tras derrota de Barcelona

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se ha mostrado visiblemente enfadado con la actuación del árbitro tras la derrota de su equipo en Anoeta (2-1), y ha declarado que "todo el mundo sabe lo que ha pasado".
El técnico alemán, Hansi Flick, ha lamentado la derrota de su equipo en un encuentro en el que han creado "ocasiones para ganar": "Tenemos que seguir por este camino, no podemos cambiar la manera de jugar, y ahora nos tenemos que enfocar en qué cosas cambiar para mejorar".
A pesar de ello, gran parte de la conferencia de prensa se ha basado en el arbitraje de Jesús Gil Manzano. El colegiado ha anulado hasta tres tantos y un penalti a favor de los blaugranas en acciones, algunas de ellas, muy justas. "No estoy de acuerdo con algunas decisiones, pero no hay más", ha indicado Hansi Flick.
Una acción de ellas, un fuera de juego milimétrico de Lamine, ha subrayado el alemán que es "idéntica" al gol anulado por fuera de juego de la pasada temporada también en Anoeta a Lewandowski.
Con esta derrota, el Real Madrid se pone a un solo punto del Barcelona en la pelea por La Liga. La Real ha marcado el 2-1 al minuto siguiente del empate del "Barça", una jugada que Flick ha asegurado que tienen que "mejorar".
Pellegrino Matarazzo: "Hemos jugado con mucho corazón"
El estadounidense Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha agradecido el "corazón" que han puesto sus jugadores para vencer al Barcelona este domingo en la vigésima jornada de La Liga AE Sports.
La Real cosechó la tercera victoria consecutiva tras las logradas en Getafe y ante Osasuna en la Copa del Rey. "Lo hemos luchado hasta el final con todo lo que teníamos. Si quieres ganar a equipos así, tienes que estar concentrado todo el partido", declaró el técnico estadounidense tras el agónico triunfo de su equipo.
"Hemos visto que al final de la primera parte el Barça cerraba con tres atrás, y hemos modificado cosas con una línea de cinco atrás", explicó el entrenador sobre la disposición táctica de sus jugadores. El cuadro catalán remató hasta en cinco ocasiones a la madera, y el técnico admitió que tuvieron "un poco de suerte".
Desde la llegada de Matarazzo, el equipo txuri urdin todavía no conoce la derrota, y pudo sumar cuatro puntos ante rivales de entidad como el Atlético de Madrid y el Barcelona: "Estoy muy feliz con estos resultados y con cómo respondieron los futbolistas a lo que les he pedido".
*Información EFE.