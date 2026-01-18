 Flick enfadado con el arbitraje tras derrota de Barcelona
Deportes

Flick enfadado con el arbitraje tras derrota de Barcelona

"Todo el mundo sabe lo que ha pasado", dijo el entrenador del "Barça" tras caer 2-1 ante la Real Sociedad.

Compartir:
Hansi Flick se refirió al arbitraje del Real Sociedad-Barcelona
Hansi Flick se refirió al arbitraje del Real Sociedad-Barcelona / FOTO: EFE

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se ha mostrado visiblemente enfadado con la actuación del árbitro tras la derrota de su equipo en Anoeta (2-1), y ha declarado que "todo el mundo sabe lo que ha pasado".

El técnico alemán, Hansi Flick, ha lamentado la derrota de su equipo en un encuentro en el que han creado "ocasiones para ganar": "Tenemos que seguir por este camino, no podemos cambiar la manera de jugar, y ahora nos tenemos que enfocar en qué cosas cambiar para mejorar".

A pesar de ello, gran parte de la conferencia de prensa se ha basado en el arbitraje de Jesús Gil Manzano. El colegiado ha anulado hasta tres tantos y un penalti a favor de los blaugranas en acciones, algunas de ellas, muy justas. "No estoy de acuerdo con algunas decisiones, pero no hay más", ha indicado Hansi Flick.

Una acción de ellas, un fuera de juego milimétrico de Lamine, ha subrayado el alemán que es "idéntica" al gol anulado por fuera de juego de la pasada temporada también en Anoeta a Lewandowski.

Con esta derrota, el Real Madrid se pone a un solo punto del Barcelona en la pelea por La Liga. La Real ha marcado el 2-1 al minuto siguiente del empate del "Barça", una jugada que Flick ha asegurado que tienen que "mejorar".

Real Sociedad derrota al Barcelona en un partido lleno de momentos increíbles

Cuatro goles anulados, cinco pelotas a los palos, un penalti anulado por posición adelantada y un expulsado, entre otras cosas, dejó el duelo en San Sebastián.

Pellegrino Matarazzo: "Hemos jugado con mucho corazón"

El estadounidense Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha agradecido el "corazón" que han puesto sus jugadores para vencer al Barcelona este domingo en la vigésima jornada de La Liga AE Sports.

La Real cosechó la tercera victoria consecutiva tras las logradas en Getafe y ante Osasuna en la Copa del Rey. "Lo hemos luchado hasta el final con todo lo que teníamos. Si quieres ganar a equipos así, tienes que estar concentrado todo el partido", declaró el técnico estadounidense tras el agónico triunfo de su equipo.

"Hemos visto que al final de la primera parte el Barça cerraba con tres atrás, y hemos modificado cosas con una línea de cinco atrás", explicó el entrenador sobre la disposición táctica de sus jugadores. El cuadro catalán remató hasta en cinco ocasiones a la madera, y el técnico admitió que tuvieron "un poco de suerte".

Desde la llegada de Matarazzo, el equipo txuri urdin todavía no conoce la derrota, y pudo sumar cuatro puntos ante rivales de entidad como el Atlético de Madrid y el Barcelona: "Estoy muy feliz con estos resultados y con cómo respondieron los futbolistas a lo que les he pedido".

*Información EFE. 

En Portada

Arévalo decreta estado de Sitio durante 30 días en el paíst
Nacionales

Arévalo decreta estado de Sitio durante 30 días en el país

06:08 PM, Ene 18
Aumentan a ocho los agentes PNC fallecidos por ataques armadost
Nacionales

Aumentan a ocho los agentes PNC fallecidos por ataques armados

04:07 PM, Ene 18
PNC recupera el control del Centro Preventivo de la zona 18 t
Nacionales

PNC recupera el control del Centro Preventivo de la zona 18

03:39 PM, Ene 18
Liberan a 28 guardias de Presidios tomados como rehenes en Fraijanes IIt
Nacionales

Liberan a 28 guardias de Presidios tomados como rehenes en Fraijanes II

04:38 PM, Ene 18

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos