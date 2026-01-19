Definidas las finales de conferencia en la NFL

Tras una ronda divisional cargada de emociones, intensidad y momentos dramáticos, la NFL ya tiene definidos a los cuatro equipos que siguen con vida en la lucha por el máximo objetivo: llegar al Super Bowl. Los duelos del fin de semana dejaron claro por qué la postemporada es uno de los espectáculos deportivos más impredecibles, con partidos que se resolvieron por pequeños detalles y actuaciones individuales determinantes.
Las Finales de Conferencia quedaron conformadas luego de cuatro enfrentamientos de gran nivel, en los que lograron avanzar Los Angeles Rams, New England Patriots, Denver Broncos y Seattle Seahawks. Cada uno de estos equipos supo responder bajo presión y mostró argumentos suficientes para soñar con levantar el trofeo Vince Lombardi, consolidándose como los mejores exponentes de sus respectivas conferencias.
Finales de conferencia de la NFL
El sábado abrió la actividad con el duelo entre Buffalo Bills y Denver Broncos, un partido muy cerrado en el que Buffalo se quedó a las puertas de la Final de Conferencia. Sin embargo, Denver hizo valer su experiencia y ejecutó mejor en los momentos clave para avanzar. Más tarde, en el segundo encuentro del día, los Seattle Seahawks dominaron de principio a fin a unos irreconocibles San Francisco 49ers, a quienes superaron con autoridad para confirmarse como serios candidatos al título.
El domingo, New England Patriots, pese a algunas dudas a lo largo del encuentro, consiguió un triunfo valioso en casa ante la férrea defensa de Houston Texans, asegurando su lugar en la antesala del Super Bowl. Finalmente, Los Angeles Rams cerraron la Ronda Divisional con una sufrida victoria frente a unos Chicago Bears que vendieron muy cara la derrota, obligando a los favoritos a exigirse al máximo.
Ahora, con los duelos entre Broncos y Patriots, y Seahawks ante Rams, la NFL se prepara para definir a los dos equipos que disputarán el evento más esperado de la temporada, el Super Bowl, que se llevará a cabo el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium, en Santa Clara, California.