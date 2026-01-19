Mbappé se pronuncia: "Si pitan, que sea a toda la plantilla"

Kylian Mbappé abordó con franqueza la polémica generada por los pitos en el estadio Santiago Bernabéu y salió en defensa de su compañero Vinícius Junior, en una comparecencia previa al próximo compromiso del Real Madrid. El delantero francés se mostró empático con el sentir de la afición, pero marcó una línea clara al considerar injusto que el descontento se concentre en un solo futbolista cuando el rendimiento colectivo no ha sido el esperado.
Mbappé comenzó reconociendo el derecho del madridismo a expresar su enfado desde la grada. "Entiendo los pitos, entiendo a la gente", afirmó, recordando incluso su etapa como aficionado antes de ser profesional. Para el atacante, el Bernabéu es el espacio natural donde el hincha manifiesta sus emociones. Sin embargo, dejó claro su desacuerdo con la personalización de las críticas: "Lo que no me gustó es que si pitan, que sea a toda la plantilla", subrayó, insistiendo en que los errores y malos momentos son responsabilidad del grupo.
Mbappé confía en darle la vuelta a la situación
En ese sentido, Mbappé defendió la fortaleza interna del vestuario para revertir la situación. "No se debe pitar más a algunos jugadores porque la culpa es de todo el equipo", señaló, convencido de que el Real Madrid tiene "carácter y personalidad" para cambiar el rumbo desde el césped. A su juicio, la afición no está en contra del equipo, sino molesta por los resultados, y el camino para reconciliarse pasa por ganar, jugar bien y responder con hechos.
El foco volvió inevitablemente hacia Vinícius Junior, principal destinatario de los silbidos en el último partido. Mbappé fue contundente al respecto: "El primero en el que pienso es en Vini. No es su culpa jugar como jugamos ahora. Es la culpa de toda la plantilla". El francés pidió explícitamente que no se señale a un solo jugador y recordó que aceptar la crítica forma parte del oficio, pero siempre desde una perspectiva colectiva y justa.
Por último, Mbappé reconoció que su compañero está afectado por lo vivido, aunque reafirmó su respaldo total. "Vini, como todos, es humano y es normal que le afecte", admitió, antes de elogiar su calidad y su valor humano. "Debe saber que nunca va a estar solo en el Real Madrid", concluyó, destacando que el equipo y el club lo protegerán para que recupere su mejor versión, una que, según el propio Mbappé, lo sitúa "entre los mejores del mundo".