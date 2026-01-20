Barcelona viaja a Praga con varias ausencias

El FC Barcelona afronta este miércoles su compromiso europeo ante el Slavia Praga marcado por varias ausencias de peso. Hansi Flick no podrá contar con Marc-André ter Stegen, Joao Cancelo, Lamine Yamal ni Ferran Torres, cuatro bajas que condicionan la planificación del partido en el Eden Arena. El guardameta alemán permanece en Barcelona para resolver su cesión al Girona, mientras que Cancelo no está inscrito en la Liga de Campeones, Ferran Torres se encuentra lesionado y Lamine Yamal deberá cumplir sanción. Aun así, el conjunto azulgrana viaja con la obligación de sumar tres puntos para mantener vivas sus opciones de clasificación directa a los octavos de final.
Con 10 puntos de 18 posibles tras las seis primeras jornadas de la fase liga, el Barça ocupa actualmente la decimoquinta posición y necesita un cierre perfecto para aspirar a evitar la eliminatoria de repesca. El duelo ante el Slavia y la posterior visita del Copenhague al Spotify Camp Nou representan las últimas oportunidades para escalar posiciones, aunque incluso un pleno de victorias obligaría a mirar de reojo los resultados de los rivales directos. Además del triunfo, la diferencia de goles cobra especial relevancia, ya que los azulgranas parten con un balance positivo de apenas tres tantos en una clasificación muy apretada.
Barcelona obligado a ganar
Dentro de este contexto, la principal noticia positiva para Flick es el regreso de Raphinha, ausente en el último encuentro liguero por un golpe en el muslo. El brasileño apunta al once inicial junto a Robert Lewandowski, referencia ofensiva del equipo. También ganan protagonismo opciones como Marcus Rashford o Roony Bardghji, llamados a cubrir las bandas ante las bajas existentes. Pese a las dificultades, el Barcelona confía en rehacerse del reciente tropiezo en Anoeta, donde cayó por 2-1 dejando buenas sensaciones en juego y generación de ocasiones.
Enfrente estará un Slavia Praga que llega con números muy discretos en la Liga de Campeones y una larga racha sin victorias en competiciones europeas. El conjunto checo, eso sí, es líder sólido en su campeonato doméstico y se caracteriza por la intensidad, el juego directo y la verticalidad, especialmente por el costado derecho. En un escenario exigente, con temperaturas bajo cero y el apoyo de casi 900 aficionados azulgranas en la grada, el Barcelona deberá sobreponerse a sus ausencias para imponer su jerarquía y seguir soñando con el pase directo a los octavos de final.