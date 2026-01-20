 Barcelona viaja a Praga con varias ausencias
Deportes

Barcelona viaja a Praga con varias ausencias

Cuatro jugadores no viajaron para el partido entre Slavia Praga y Barcelona, entre los nombres más importantes están los de Lamine Yamal y Ferran Torres.

Compartir:
Once titular del Barcelona ante la Real Sociedad - FC Barcelona
Once titular del Barcelona ante la Real Sociedad / FOTO: FC Barcelona

El FC Barcelona afronta este miércoles su compromiso europeo ante el Slavia Praga marcado por varias ausencias de peso. Hansi Flick no podrá contar con Marc-André ter Stegen, Joao Cancelo, Lamine Yamal ni Ferran Torres, cuatro bajas que condicionan la planificación del partido en el Eden Arena. El guardameta alemán permanece en Barcelona para resolver su cesión al Girona, mientras que Cancelo no está inscrito en la Liga de Campeones, Ferran Torres se encuentra lesionado y Lamine Yamal deberá cumplir sanción. Aun así, el conjunto azulgrana viaja con la obligación de sumar tres puntos para mantener vivas sus opciones de clasificación directa a los octavos de final.

Con 10 puntos de 18 posibles tras las seis primeras jornadas de la fase liga, el Barça ocupa actualmente la decimoquinta posición y necesita un cierre perfecto para aspirar a evitar la eliminatoria de repesca. El duelo ante el Slavia y la posterior visita del Copenhague al Spotify Camp Nou representan las últimas oportunidades para escalar posiciones, aunque incluso un pleno de victorias obligaría a mirar de reojo los resultados de los rivales directos. Además del triunfo, la diferencia de goles cobra especial relevancia, ya que los azulgranas parten con un balance positivo de apenas tres tantos en una clasificación muy apretada.

Barcelona obligado a ganar

Dentro de este contexto, la principal noticia positiva para Flick es el regreso de Raphinha, ausente en el último encuentro liguero por un golpe en el muslo. El brasileño apunta al once inicial junto a Robert Lewandowski, referencia ofensiva del equipo. También ganan protagonismo opciones como Marcus Rashford o Roony Bardghji, llamados a cubrir las bandas ante las bajas existentes. Pese a las dificultades, el Barcelona confía en rehacerse del reciente tropiezo en Anoeta, donde cayó por 2-1 dejando buenas sensaciones en juego y generación de ocasiones.

Enfrente estará un Slavia Praga que llega con números muy discretos en la Liga de Campeones y una larga racha sin victorias en competiciones europeas. El conjunto checo, eso sí, es líder sólido en su campeonato doméstico y se caracteriza por la intensidad, el juego directo y la verticalidad, especialmente por el costado derecho. En un escenario exigente, con temperaturas bajo cero y el apoyo de casi 900 aficionados azulgranas en la grada, el Barcelona deberá sobreponerse a sus ausencias para imponer su jerarquía y seguir soñando con el pase directo a los octavos de final.

En Portada

Implementan cierres en alrededores de sedes policiales tras ataquest
Nacionales

Implementan cierres en alrededores de sedes policiales tras ataques

07:35 AM, Ene 20
Naomi Osaka sorprende con su atuendo en el Australian Opent
Deportes

Naomi Osaka sorprende con su atuendo en el Australian Open

08:16 AM, Ene 20
Tres mujeres mueren por ataque armado en zona 18t
Nacionales

Tres mujeres mueren por ataque armado en zona 18

07:13 AM, Ene 20
En un extenso mensaje, Brooklyn Beckham explicó los detalles de su pleito con sus papást
Farándula

En un extenso mensaje, Brooklyn Beckham explicó los detalles de su pleito con sus papás

06:57 AM, Ene 20

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaPNCFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Sophie Turner ,Redes sociales
Farándula

Tomb Raider: primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos