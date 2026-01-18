Raphinha se perderá el partido ante la Real Sociedad

El FC Barcelona afrontará un exigente compromiso liguero este domingo ante la Real Sociedad en Anoeta sin una de sus piezas ofensivas más desequilibrantes. Raphael Dias "Raphinha" no estará disponible para el encuentro debido a un golpe en la pierna derecha, motivo por el cual el cuerpo técnico ha decidido darle descanso y declararlo baja por precaución. La decisión busca evitar riesgos innecesarios en un tramo de la temporada cargado de partidos y exigencia física.
El técnico azulgrana, Hansi Flick, optó por no incluir al brasileño en la convocatoria, priorizando su recuperación completa. En contraste, la lista sí cuenta con el regreso de Frenkie de Jong, quien vuelve a estar disponible tras cumplir sanción y se perfila como una pieza clave en el centro del campo. La presencia del neerlandés aporta equilibrio y control en una visita tradicionalmente complicada para el Barça.
Raphinha, el hombre más determinante del Barça
En el apartado de ausencias, el conjunto catalán continúa condicionado por las lesiones de larga duración de Andreas Christensen y Pablo Páez Gavira "Gavi", dos futbolistas importantes en la estructura del equipo. A ellos se suma el joven mediapunta Pedro Fernández "Dro", quien ya ha comunicado al club su decisión de salir en este mercado de invierno tras el pago de su cláusula de rescisión, fijada en seis millones de euros.
Con este panorama, Flick ha convocado a 21 jugadores para el duelo ante la Real Sociedad, combinando experiencia y juventud en todas las líneas. El Barcelona confía en mantener su competitividad pese a la ausencia de Raphinha, apoyándose en el talento ofensivo de jugadores como Lewandowski, Lamine Yamal y Ferran Torres, así como en la solidez de un mediocampo reforzado por el retorno de De Jong, en busca de tres puntos clave en LaLiga.