El PSG sufre dura derrota ante el Sporting en Portugal

El PSG sufrió una derrota inesperada en su visita a Lisboa al caer 2-1 frente al Sporting, en un duelo correspondiente a la séptima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El gran protagonista de la noche fue el colombiano Luis Suárez, autor de los dos goles que le dieron el triunfo a los ‘leones’ ante el equipo dirigido por Luis Enrique, que dominó amplios tramos del encuentro pero no logró imponer su eficacia.
Durante la primera parte, el conjunto parisino controló el balón con claridad, superando el 70 % de posesión y generando numerosas ocasiones de gol. Sin embargo, todas ellas se estrellaron contra la sobresaliente actuación del portero Rui Silva, que sostuvo al Sporting con intervenciones decisivas. A esto se sumó el buen trabajo defensivo del ecuatoriano William Pacho, quien frustró repetidamente los intentos locales cuando los portugueses intentaban salir al contragolpe.
El PSG no encontró su mejor versión
Tras el descanso, el Sporting consiguió equilibrar ligeramente el juego y resistir mejor la presión francesa. Los goles llegaron en el tramo final del partido, cuando Suárez desató la euforia en el estadio al abrir el marcador en el minuto 74 ante casi 51.500 espectadores. La reacción del PSG fue inmediata y, apenas cinco minutos después, Khvicha Kvaratskhelia igualó el encuentro, dando la sensación de que los visitantes podían completar la remontada.
No obstante, cuando el empate parecía definitivo, Luis Suárez volvió a aparecer para sellar la victoria con su segundo tanto, desatando el frenesí de la afición local. El delantero colombiano confirmó así su excelente momento de forma, consolidándose como una de las figuras del Sporting esta temporada.
El cierre del partido estuvo marcado por la tensión y varios encontronazos, pero el marcador ya no se movió y la noche quedó grabada como una de las grandes gestas del conjunto portugués en Europa.