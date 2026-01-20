FIFA presenta el trofeo de la Copa de Campeones Femenina

El trofeo de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA ya es una realidad y simboliza un nuevo capítulo en la historia del fútbol femenino de clubes. Este galardón, presentado recientemente, será el premio máximo que alzará el equipo ganador de la edición inaugural del primer torneo intercontinental femenino organizado por la FIFA. Su diseño elegante y moderno refleja no solo la excelencia deportiva, sino también la ambición de consolidar una competición que marcará un antes y un después a nivel global.
La presentación del trofeo tuvo un carácter especial y emotivo. El acto se celebró en las inmediaciones del estadio del Brentford, sede de las semifinales, ante un público muy significativo: estudiantes de una escuela local que pudieron contemplar de cerca el símbolo del éxito al que aspiran las mejores futbolistas del mundo. La ceremonia estuvo encabezada por Alex Scott, exinternacional inglesa y leyenda del Arsenal, y Jill Ellis, doble campeona mundial como seleccionadora y actual directora general de Fútbol de la FIFA, dos referentes indiscutibles para las nuevas generaciones.
FIFA expande el futbol femenino
En lo deportivo, la fase final promete encuentros de altísimo nivel. En la primera semifinal, el Gotham FC de Estados Unidos, campeón de la Concacaf, se enfrentará al SC Corinthians de Brasil, reciente ganador de la Copa Libertadores Femenina. Más tarde, el Arsenal Women FC, campeón de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, medirá fuerzas con el ASFAR de Marruecos, vencedor del máximo torneo africano de clubes, en un duelo que representa la diversidad y el alcance global de la competición.
La culminación del torneo tendrá lugar el domingo 1 de febrero en el estadio del Arsenal, donde se definirá al primer campeón intercontinental femenino de clubes. Ese día se disputará primero el partido por el tercer lugar y, posteriormente, la gran final, un encuentro destinado a quedar grabado en la memoria del fútbol femenino. El trofeo estará listo para ser levantado por un equipo que hará historia en esta edición inaugural.
Más allá de lo competitivo, la Copa de Campeones Femenina de la FIFA actúa como un poderoso catalizador para el desarrollo del fútbol femenino. Su creación eleva el perfil internacional de las competiciones de clubes, incrementa la visibilidad de las futbolistas de élite y ofrece nuevas aspiraciones a niñas y jóvenes que sueñan con llegar a lo más alto del deporte. El trofeo, en este sentido, representa oportunidades, progreso y reconocimiento.
La aprobación oficial del torneo por parte del Consejo de la FIFA en marzo de 2025 confirmó la apuesta firme por el crecimiento del fútbol femenino. La competición reunirá a los seis campeones continentales de cada temporada, entre ellos clubes como Arsenal, Auckland United, Gotham FC, Wuhan Chegu Jiangda, Corinthians y ASFAR. Todos ellos competirán por un trofeo que no solo premia al mejor equipo, sino que también simboliza la consolidación de una nueva era para el fútbol femenino a nivel mundial.