Klopp responde a las versiones que lo vinculan con el Madrid

Jürgen Klopp salió al paso de los rumores que lo vinculan con el Real Madrid y fue contundente al descartar cualquier interés inmediato en regresar a los banquillos. El técnico alemán, actual director de fútbol de la multinacional Red Bull, respondió con serenidad a las versiones que lo señalaban como posible sustituto de Xabi Alonso y dejó claro que atraviesa un momento de calma personal y profesional. "Estoy en un lugar, como persona, en el que estoy completamente en paz y estoy donde quiero estar. No quiero estar en ningún otro sitio", afirmó.
A sus 58 años, Klopp reconoció que la salida de Xabi Alonso del conjunto merengue le generó sensaciones encontradas. "Cuando escuché la noticia fue como una mezcla de sensaciones. Sí, me sorprendió. Y a la vez no, no me sorprendió", explicó el exentrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool. Alonso dejó el cargo tras menos de ocho meses, apenas un día después de caer ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España, en medio de semanas de especulación, y fue reemplazado por Álvaro Arbeloa, una figura de la casa blanca.
Jürgen Klopp le cierra las puertas al Madrid... Por ahora
El alemán también se mostró crítico con la manera en que suelen interpretarse los rumores desde los medios. "No me levanto entusiasmado por la mañana si el Real Madrid muestra interés por mí; eso es cosa de los medios", apuntó, restando importancia a las versiones que lo colocaban en la órbita del club español. En ese sentido, insistió en que su actual rol fuera del foco diario del banquillo responde a una decisión consciente y meditada.
Klopp reflexionó además sobre la dificultad de gestionar un club con la exigencia permanente del Real Madrid y subrayó la importancia de la planificación. "Yo recomendaría siempre que, si vas a despedir a un entrenador, tengas claro cuál es tu plan para sucederle", señaló, al tiempo que recordó el caso de Jupp Heynckes, despedido en 1998 apenas ocho días después de conquistar la Liga de Campeones. "Siempre es así en el Real Madrid, cuando no son primeros en la tabla", añadió.
Finalmente, el exentrenador del Liverpool aseguró que, por ahora, no extraña la vida diaria del banquillo, aunque dejó una puerta entreabierta al futuro. "Por ahora, diría que no, pero nunca se puede decir nunca jamás. No espero cambiar de opinión, pero nunca se sabe", sentenció Klopp, dejando claro que, al menos en el corto plazo, su nombre no está en la lista de candidatos reales para dirigir al conjunto blanco.