Bale señala los motivos del efímero paso de Xabi en Madrid

Gareth Bale, leyenda del Real Madrid, aseguró que para triunfar en el Real Madrid "no tienes que ser un entrenador, tienes que ser un gestor", al ser preguntado sobre la salida de Xabi Alonso del equipo blanco.
El galés, cinco veces campeón de Europa con el Madrid, estuvo comentando el partido entre Tottenham Hotspur y el Borussia Dortmund en la televisión británica y fue además preguntado por lo ocurrido en el Real Madrid en las últimas semanas.
Gareth Bale opina de la etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid
"Obviamente es un increíble entrenador, lo que hizo en el Bayer Leverkusen... Los títulos que ganó, dirigió increíblemente bien a ese equipo, pero en el Real Madrid no tienes que ser un entrenador, tienes que ser un gestor", dijo Bale en TNT Sports.
"Tienes que gestionar los egos en el vestuario. Tienes que masajear los egos. No necesitas tanta táctica, porque tienes en el vestuario superestrellas que cambian el partido en un abrir y cerra de ojos. Obviamente es un gran entrenador, pero en el Real Madrid no funciona", agregó.
Xabi Alonso dirigió 34 partidos oficiales, un recorrido que permite trazar un balance concreto de su paso por el banco del primer equipo y entender el impacto inmediato que tuvo en una estructura acostumbrada a la máxima exigencia.
En ese lapso, el Real Madrid de Xabi Alonso logró 24 victorias, sumó 4 empates y sufrió 6 derrotas, registros que se traducen en un porcentaje de triunfos superior al 70 por ciento. La estadística refleja un equipo competitivo, con capacidad para sostener regularidad en distintos frentes y responder en escenarios de alta presión, tanto en el ámbito local como internacional.