 Bale señala los motivos del efímero paso de Xabi en Madrid
Deportes

Bale señala los motivos del efímero paso de Xabi Alonso en el Real Madrid

El galés aseguró que al existir tantas estrellas en el vestuario, en el Real Madrid "ser entrenador no funciona", apuntó a que tienes "que masajear los egos".

Compartir:
Gareth Bale ganó cinco Champions con el Real Madrid - X / Gareth Bale
Gareth Bale ganó cinco Champions con el Real Madrid / FOTO: X / Gareth Bale

Gareth Bale, leyenda del Real Madrid, aseguró que para triunfar en el Real Madrid "no tienes que ser un entrenador, tienes que ser un gestor", al ser preguntado sobre la salida de Xabi Alonso del equipo blanco.

El galés, cinco veces campeón de Europa con el Madrid, estuvo comentando el partido entre Tottenham Hotspur y el Borussia Dortmund en la televisión británica y fue además preguntado por lo ocurrido en el Real Madrid en las últimas semanas.

Gareth Bale opina de la etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid

"Obviamente es un increíble entrenador, lo que hizo en el Bayer Leverkusen... Los títulos que ganó, dirigió increíblemente bien a ese equipo, pero en el Real Madrid no tienes que ser un entrenador, tienes que ser un gestor", dijo Bale en TNT Sports.

"Tienes que gestionar los egos en el vestuario. Tienes que masajear los egos. No necesitas tanta táctica, porque tienes en el vestuario superestrellas que cambian el partido en un abrir y cerra de ojos. Obviamente es un gran entrenador, pero en el Real Madrid no funciona", agregó.

Xabi Alonso dirigió 34 partidos oficiales, un recorrido que permite trazar un balance concreto de su paso por el banco del primer equipo y entender el impacto inmediato que tuvo en una estructura acostumbrada a la máxima exigencia.

En ese lapso, el Real Madrid de Xabi Alonso logró 24 victorias, sumó 4 empates y sufrió 6 derrotas, registros que se traducen en un porcentaje de triunfos superior al 70 por ciento. La estadística refleja un equipo competitivo, con capacidad para sostener regularidad en distintos frentes y responder en escenarios de alta presión, tanto en el ámbito local como internacional.

Foto embed
Xabi Alonso, técnico del Real Madrid - Agencia EFE

En Portada

Gobierno comparte resultados del Estado de Sitio y reitera que no negociará con las pandillast
Nacionales

Gobierno comparte resultados del Estado de Sitio y reitera que no negociará con las pandillas

09:12 AM, Ene 21
EE. UU. activa un sistema especial de visados para el Mundialt
Deportes

EE. UU. activa un sistema especial de visados para el Mundial

08:56 AM, Ene 21
Ataques contra PNC: Audiencia aplazada por problemas de conexiónt
Nacionales

Ataques contra PNC: Audiencia aplazada por problemas de conexión

10:04 AM, Ene 21
Fátima Bosch, Miss Universe, elige Guatemala como punto de partida de su gira globalt
Farándula

Fátima Bosch, Miss Universe, elige Guatemala como punto de partida de su gira global

09:20 AM, Ene 21

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos