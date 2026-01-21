Comunicaciones triunfa ante Achuapa por el Clausura 2026

Deportivo Achuapa de Rafael Loredo y Comunicaciones de Marco Antonio Figueroa debutaron este miércoles en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, el máximo circuito del futbol chapín. El estadio Winston Pineda Gudiel de la zona 3 de Jutiapa fue el escenario deportivo que fue testigo de los nuevos proyectos tanto para los "Cebolleros" y "Cremas", ambos con estreno de estratega para esta parte final de l temporada 2025-2026.
Comunicaciones, último lugar del Torneo Apertura 2025 comenzó bien el campeonato ya que logró un triunfo en condición de visitante. El marcador lo abrió Marco Domínguez al minuto 11 y puso el 0-1, y al 21, Dairon Reyes hacía el 0-2, parecía un partido resuelto para el visitante, pero un penalti al 33.
David Parada, quien sumaba su segunda titularidad con Comunicaciones -la anterior fue en el cierre de la fase de clasificación del Torneo Apertura 2025-, cometió una falta y el árbitro no dudó en marcar penalti, y al 34, el jugador Jomal Williams, una de las nuevas incorporaciones de los achuapanecos logró descontar y poner a tiro al conjunto jutiapaneco con el 1-2.
Dairon Reyes nuevamente aparecía al 39 y colocaba el 1-3 para tranquilidad de los dirigidos por el "Fantasma" Figueroa.
Pero esa tranquilidad fue rota por la expulsión, por doble amarilla, de Ernesto Monreal que dejaba a su equipo con 10 jugadores para el cierre del partido. Ante la expulsión de Monreal, Marco Antonio Figueroa realizó una variante, siendo el sacrificado Anderson Ortíz para darle paso a Walter García.
Primer gol de Dairon Reyes con Comunicaciones FC ⚽?#VamosCremas | #Clausura2026 pic.twitter.com/6pido6fwp1— Comunicaciones FC (@CremasOficial) January 21, 2026
El regreso de Carlos Mejía
Para el segundo tiempo, Deportivo Achuapa utilizó una ventana e hizo dos variantes. Salieron Isaías de León y Denilson Bol e ingresaron Carlos Santos y Carlos Mejía, respectivamente.
Al 58, en un momento crítico del partido, apareció una jugada a balón parado para los locales, y detrás del balón se posicionó el "Cuilapa" Mejía, quien con un remate excepcional venció a un Fredy Pérez para hacer el 2-3 y acercar al equipo de Rafael Loredo al empate n el partido cuando restaba más de media hora de juego.
Es de recordar que Carlos Mejía tuvo un paso importante con Comunicaciones, pero las relaciones se rompieron debido a un tema de lesión, donde el jugador acusó de mal manejo que terminó por dejarlo un buen tiempo fuera del terreno de juego, y posterior, salida de la institución. Este día regresó a Liga Nacional tras un paso por la Primera División y le anotó a su exclub.
Al final, Comunicaciones terminó imponiéndose 2-3 y suma sus primeros tres puntos del Clausura 2026, y en el tema del acumulado, llegó a 23, y de momento abandona la zona del descenso a la espera de los resultados de Marquense que juega esta noche y de Guastatoya que lo hace mañana.
Uno más a la cuenta ??#VamosCremas | #Clausura2026 pic.twitter.com/t9f5YEGwsI— Comunicaciones FC (@CremasOficial) January 21, 2026