 Denuncian al seleccionado francés Lucas Hernández
Deportes

Denuncian al seleccionado francés Lucas Hernández

El futbolista del Paris Saint-Germain enfrenta una denuncia por presunto trabajo ilegal, explotación laboral y trato degradante a una familia colombiana.

Compartir:
Lucas Hernández durante el Mundial de Catar en 2022 - Archivo
Lucas Hernández durante el Mundial de Catar en 2022 / FOTO: Archivo

El defensor francés del París Saint-Germain, Lucas Hernández, atraviesa un complejo momento fuera de los terrenos de juego tras verse involucrado en una grave denuncia judicial. Una familia colombiana que trabajó para él y su esposa durante más de un año le acusa de trabajo ilegal y de haberles sometido a un trato degradante durante su estancia en Francia, según reveló este miércoles la revista Paris Match.

De acuerdo con la información publicada, la pareja colombiana y sus tres hijos residieron y trabajaron en el domicilio de la familia Hernández entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025. Sin embargo, pese al extenso periodo de servicios prestados, solo firmaron un contrato laboral un mes antes de su despido. Durante ese tiempo, aseguran haber desempeñado múltiples funciones que iban mucho más allá de un empleo doméstico convencional.

Los detalles de la denuncia contra Lucas Hernández

La denuncia detalla que se encargaban de tareas de limpieza, cocina y cuidado de los hijos del futbolista, además de ejercer como porteros e incluso como agentes de seguridad. A cambio, habrían recibido la promesa de ayuda para regularizar su situación administrativa en Francia, así como la obtención de supuestos pasaportes españoles ilegales, promesas que, según afirman, nunca se concretaron.

Lejos de los beneficios prometidos, los denunciantes aseguran haber trabajado jornadas extenuantes de entre 72 y 84 horas semanales, sin vacaciones ni días libres. La mujer colombiana, de 27 años, calificó la situación como "próxima a la esclavitud moderna", una afirmación que ha generado un fuerte impacto mediático y que coloca a Lucas Hernández en el centro de una tormenta judicial cuyas consecuencias aún están por determinar.

Foto embed
Lucas Hernández en un partido entre Borussia Dortmund y PSG - Agencia EFE

En Portada

Gobierno comparte resultados del Estado de Sitio y reitera que no negociará con las pandillast
Nacionales

Gobierno comparte resultados del Estado de Sitio y reitera que no negociará con las pandillas

09:12 AM, Ene 21
EE. UU. activa un sistema especial de visados para el Mundialt
Deportes

EE. UU. activa un sistema especial de visados para el Mundial

08:56 AM, Ene 21
Ataques contra PNC: Audiencia aplazada por problemas de conexiónt
Nacionales

Ataques contra PNC: Audiencia aplazada por problemas de conexión

10:04 AM, Ene 21
Fátima Bosch, Miss Universe, elige Guatemala como punto de partida de su gira globalt
Farándula

Fátima Bosch, Miss Universe, elige Guatemala como punto de partida de su gira global

09:20 AM, Ene 21

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos