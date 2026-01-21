Denuncian al seleccionado francés Lucas Hernández

El defensor francés del París Saint-Germain, Lucas Hernández, atraviesa un complejo momento fuera de los terrenos de juego tras verse involucrado en una grave denuncia judicial. Una familia colombiana que trabajó para él y su esposa durante más de un año le acusa de trabajo ilegal y de haberles sometido a un trato degradante durante su estancia en Francia, según reveló este miércoles la revista Paris Match.
De acuerdo con la información publicada, la pareja colombiana y sus tres hijos residieron y trabajaron en el domicilio de la familia Hernández entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025. Sin embargo, pese al extenso periodo de servicios prestados, solo firmaron un contrato laboral un mes antes de su despido. Durante ese tiempo, aseguran haber desempeñado múltiples funciones que iban mucho más allá de un empleo doméstico convencional.
Los detalles de la denuncia contra Lucas Hernández
La denuncia detalla que se encargaban de tareas de limpieza, cocina y cuidado de los hijos del futbolista, además de ejercer como porteros e incluso como agentes de seguridad. A cambio, habrían recibido la promesa de ayuda para regularizar su situación administrativa en Francia, así como la obtención de supuestos pasaportes españoles ilegales, promesas que, según afirman, nunca se concretaron.
Lejos de los beneficios prometidos, los denunciantes aseguran haber trabajado jornadas extenuantes de entre 72 y 84 horas semanales, sin vacaciones ni días libres. La mujer colombiana, de 27 años, calificó la situación como "próxima a la esclavitud moderna", una afirmación que ha generado un fuerte impacto mediático y que coloca a Lucas Hernández en el centro de una tormenta judicial cuyas consecuencias aún están por determinar.