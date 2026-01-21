 EE. UU. activa sistema especial de visados para el Mundial
Deportes

EE. UU. activa un sistema especial de visados para el Mundial

El programa FIFA Pass permite acelerar la cita de visado a quienes tengan entradas del Mundial, pero no garantiza aprobación ni reduce controles.

Costo del estacionamiento puede superar el precio de las entradas para el Mundial en Estados Unidos
Costo del estacionamiento puede superar el precio de las entradas para el Mundial en Estados Unidos / FOTO: EFE

Estados Unidos puso en marcha un programa especial de visados con motivo del Mundial de fútbol que se celebrará este año en Norteamérica, con el objetivo de facilitar la llegada de aficionados internacionales. El Departamento de Estado activó el sistema FIFA Pass, un mecanismo de citas prioritarias dirigido exclusivamente a personas que ya cuenten con boletos para los partidos que se disputarán en territorio estadounidense, buscando agilizar un proceso que suele presentar largas esperas.

Como parte de esta iniciativa, el Gobierno estadounidense desplegará a más de 500 funcionarios consulares adicionales para atender la alta demanda de solicitudes. El torneo, que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio, tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, lo que implica una coordinación sin precedentes en materia migratoria. Desde Washington aseguran que, gracias a los esfuerzos previos, en más del 80 % de los países se han reducido los tiempos de espera para la obtención de visados.

FIFA y Estados Unidos coordinas esfuerzos

No obstante, las autoridades dejaron claro que la agilización no implica una relajación de los controles. Durante la entrevista consular, cada solicitante deberá demostrar que cumple con todos los requisitos legales, que su estancia será temporal y que abandonará el país al finalizar el torneo. Funcionarios del Departamento de Estado reiteraron que la seguridad nacional y la protección de las fronteras continúan siendo prioridades absolutas en cada decisión migratoria.

En este contexto, el grupo de trabajo de la Casa Blanca encargado de la organización del Mundial recordó que cada visado se evalúa también desde una perspectiva de seguridad. Además, no se descartó la aplicación estricta de las políticas migratorias vigentes durante el evento.

La magnitud del desafío es considerable: según datos de la FIFA, se recibieron más de 150 millones de solicitudes de entradas, una cifra que refleja el enorme interés global por un Mundial que promete ser histórico tanto dentro como fuera de las canchas.

Fotografía de Annabelle Gordon / POOL, en la que puede verse en una imagen de archivo del 22 de agosto de 2025 al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (d), mostrando en la Casa Blanca un modelo de e - EFE

Temas

