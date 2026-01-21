Identifican a hombre que incendió estatua de Cristiano

Un hombre es noticia en Portugal tras incendiar una estatua de Cristiano Ronaldo a inmediaciones del Museo de "CR7", ubicado en la ciudad de Funchal (Madeira), lugar donde nació el futbolista portugués, uno de los mejores en la historia de este deporte.
De acuerdo a medios internacionales, el sujeto utilizó su teléfono móvil para grabar el acto vandálico, que incluyó el encendido de la estatua de Cristiano, además de un baila mientras la estatua de "CR7" estaba prendida en llamas.
"Un joven vandalizó la estatua del futbolista ubicada a pocos metros del Museo CR7, la roció con un líquido inflamable, la prendió fuego y luego bailó alrededor de las llamas", reporta TN de Argentina en su sitio web.
El propio atacante fue quien filmó toda la secuencia con su celular. En las imágenes se lo ve acercándose a la estatua de bronce, prendiéndola con un encendedor y dejando que las llamas envuelvan durante varios segundos la figura del portugués.
Mientras la estatua de Cristiano Ronaldo estaba en llamas, el joven puso música rap y comenzó a bailar freestyle frente a la cámara, mientras el fuego seguía activo.
Más tarde, subió el video a su cuenta de Instagram, donde recibió cientos de críticas por lo ocurrido. En la publicación, el usuario —que se identifica como @zaino.tcc.filipe— acompañó el video con un mensaje que generó aún más polémica: "Esta es la última advertencia de Dios".
?? | Na Madeira, individuo arde a estátua de Cristiano Ronaldo enquanto dança de felicidade.— Questiona-te (@questiona_te) January 21, 2026
O vídeo está a causar bastante indignação nas redes sociais. pic.twitter.com/z5JqZn5dAO
Enviado a un hospital siquiátrico
Horas después del ataque, la policía de Funchal confirmó que el autor fue identificado y trasladado a un hospital psiquiátrico, confirma TN en su nota deportiva.
De acuerdo a este medio argentino, el traslado del hombre fue para resguardar su seguridad. Según informaron fuentes oficiales, el joven ya era conocido por protagonizar episodios similares en la zona.
Por el momento, no se confirmó si la estatua sufrió daños permanentes, pese a haber estado envuelta en llamas. Desde el Museo CR7 señalaron a medios locales que el caso quedó en manos de la policía y que se evaluará el estado de la estructura en las próximas horas.