Jan Oblak celebra 100 partidos de Liga de Campeones

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid alcanzó este miércoles los cien partidos en la Liga de Campeones con el club rojiblanco en el duelo ante el Galatasaray, en el que se convirtió en el primer jugador esloveno en llegar a tal cifra de encuentros en la máxima competición europea, según datos oficiales de la UEFA.
El guardameta debutó en este torneo y en el conjunto rojiblanco el 16 de septiembre de 2014 con una derrota por 3-2 contra el Olympiacos en Grecia.
Desde entonces ha ido sumando partidos, incluida una final de la Liga de Campeones en 2016, perdida en los penaltis contra el Real Madrid en el estadio San Siro de Milán, hasta llegar a los 100 actuales con el duelo de este miércoles en el estadio Ali Sami Yen.
"Jan se lo ha ganado con mucho trabajo, mucha estabilidad, mucha regularidad y lo necesitamos de la mejor manera. Es un futbolista importantísimo dentro de la plantilla y esperemos que pueda mantener el nivel que tiene, que es muy bueno", valoró Diego Simeone, el técnico que lo ha dirigido en todos esos encuentros, en declaraciones a ‘Movistar’ antes del inicio del partido.
Sólo Koke Resurrección ha disputado más partidos con el Atlético en esta competición, con 109 con el de este miércoles.
Atlético Madrid empata ante Galatasaray
Galatasaray y Atlético de Madrid empataron (1-1) en el partido de Liga de campeones que enfrentó a ambos en el estadio Ali Sami Yen de Estambul.
En el minuto 4 Giuliano remató de cabeza a la red un centro de Ruggeri desde la izquierda (0-1). En el 20, Llorente metió en propia meta el balón, en un intento fallido de despeje, tras un centro de Sallai.
En la segunda mitad no se movió el marcador. El empate deja en el aire la posibilidad del Atlético, que suma 13 puntos, de entrar entre los ocho primeros de la fase de Liga de la máxima competición europea. Queda un partido, el que disputará en el Metropolitano ante el Bodo Glimt noruego.
