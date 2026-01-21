 Jan Oblak celebra 100 partidos de Liga de Campeones
Deportes

Atlético Madrid: Jan Oblak celebra 100 partidos de Liga de Campeones

Galatasaray y Atlético de Madrid empataron (1-1) y los de Diego Simeone se complican en el "top 8".

Compartir:
Jan Oblak cumple 100 partidos en Champions League
Jan Oblak cumple 100 partidos en Champions League / FOTO: EFE

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid alcanzó este miércoles los cien partidos en la Liga de Campeones con el club rojiblanco en el duelo ante el Galatasaray, en el que se convirtió en el primer jugador esloveno en llegar a tal cifra de encuentros en la máxima competición europea, según datos oficiales de la UEFA.

El guardameta debutó en este torneo y en el conjunto rojiblanco el 16 de septiembre de 2014 con una derrota por 3-2 contra el Olympiacos en Grecia.

Desde entonces ha ido sumando partidos, incluida una final de la Liga de Campeones en 2016, perdida en los penaltis contra el Real Madrid en el estadio San Siro de Milán, hasta llegar a los 100 actuales con el duelo de este miércoles en el estadio Ali Sami Yen.

"Jan se lo ha ganado con mucho trabajo, mucha estabilidad, mucha regularidad y lo necesitamos de la mejor manera. Es un futbolista importantísimo dentro de la plantilla y esperemos que pueda mantener el nivel que tiene, que es muy bueno", valoró Diego Simeone, el técnico que lo ha dirigido en todos esos encuentros, en declaraciones a ‘Movistar’ antes del inicio del partido.

Sólo Koke Resurrección ha disputado más partidos con el Atlético en esta competición, con 109 con el de este miércoles.

Atlético Madrid empata ante Galatasaray  

  Galatasaray y Atlético de Madrid empataron (1-1) en el partido de Liga de campeones que enfrentó a ambos en el estadio Ali Sami Yen de Estambul.

En el minuto 4 Giuliano remató de cabeza a la red un centro de Ruggeri desde la izquierda (0-1). En el 20, Llorente metió en propia meta el balón, en un intento fallido de despeje, tras un centro de Sallai.

En la segunda mitad no se movió el marcador. El empate deja en el aire la posibilidad del Atlético, que suma 13 puntos, de entrar entre los ocho primeros de la fase de Liga de la máxima competición europea. Queda un partido, el que disputará en el Metropolitano ante el Bodo Glimt noruego.   

Foto embed
Atlético Madrid igualó 1-1 con Galatasaray en Turquía - Atlético Madrid

*Información EFE.

En Portada

MP sobre caso de pandillero: No es verdad que no se haya querido imputar ciertos delitost
Nacionales

MP sobre caso de pandillero: "No es verdad que no se haya querido imputar ciertos delitos"

12:54 PM, Ene 21
Atlético Madrid: Jan Oblak celebra 100 partidos de Liga de Campeonest
Deportes

Atlético Madrid: Jan Oblak celebra 100 partidos de Liga de Campeones

01:50 PM, Ene 21
Sandra Torres presenta denuncia ante la PDH tras declaraciones del presidente Arévalot
Nacionales

Sandra Torres presenta denuncia ante la PDH tras declaraciones del presidente Arévalo

10:29 AM, Ene 21
¡La vuelve a cargar! Rashel Paz da la bienvenida a Fátima Bosch en Guatemalat
Farándula

¡La vuelve a cargar! Rashel Paz da la bienvenida a Fátima Bosch en Guatemala

12:14 PM, Ene 21

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpPNCFútbolReal MadridVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos