Malacateco vence a Marquense en el "Clásico de la Amistad"

En la continuidad de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, el Deportivo Malacateco recibió al Deportivo Marquense en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, en una nueva edición del llamado "Clásico de la Amistad". Previo a este duelo, ya le había ganado Xelajú al Aurora 4-1 (martes), Cobán Imperial a Antigua por 5-1 y Comunicaciones a Achuapa 2-3 en Jutiapa (miércoles). Eran 16 goles marcados en apenas tres partidos.
En el estadio Santa Lucía, la tribuna lució con una buena cantidad de aficionados, quienes llegaron a observar ese duelo por el interés de ver a sus nuevos fichajes, entre ellos el argentino Matías Roskopf, quien en duelos amistosos ya era noticia por la cantidad de goles marcados.
El partido en su primera etapa careció de acercamientos y remates directos a portería, pero pese a ello, Malacateco se adelantó al minuto 7 con un tanto del argentino Matías Roskopf.
Ángel López tomó la pelota por la banda de la izquierda y levantó un centro para que llegase a cabecear Roskopf, quien se estrenó como goleador en la Liga Nacional y aventajó a los 11 a los "Toros" 1-0 sobre los "Leones".
Cuando se jugaba el minuto 21, el equipo de Leonel Noriega le propinó una receta de su propia medicina a Malacateco, ya que un centro por la banda de la izquierda de Miguel Escobar llegó a la cabeza del uruguayo Diego Casas, quien con clase, precisión y determinación le dio dirección a gol para vencer al portero Miguel Jiménez y con ello hacer el empate a un gol.
La primera parte tuvo un amonestado y fue para los locales: Andru Morales.
Victoria de los "Toros"
Roberto Montoya, técnico de Malacateco, realizó una variante para el arranque de la segunda mitad: Frank de León abandonó el terreno de juego por Kevin Ramírez.
En la etapa complementaria, una gran atajada de Manuel Sosa al 62 era lo más llamativo del partido que seguía igualado. Mas adelante, tres acciones de Sosa hacían que se mantuviese la igualdad. Malacateco empezaba a mostrar superioridad sobre Marquense, y le empezaba a apedrear su rancho.
El empate no duró mucho desde las intervenciones de Sosa, ya que al 65 llegó el 2-1 para los locales gracias al gol de Ángel López. Tras el cobro de un tiro de esquina, el cual sorprendió a toda la visita, los "Toros" tomaban la delantera. El "Ángel" de los "Toros" se llevaba asistencia y gol en el partido siendo una pieza fundamental.
Esa anotación estuvo manchada por la polémica ya que al marcarse el tiro de esquina, la ejecución se hizo en el cuadrante opuesto a donde salió la pelota.
Al final, Malacateco se llevó su primer triunfo del campeonato y sigue condenando a los "Leones Amarillos del Occidente" a la zona del descenso. En cuatro partidos disputados de la fecha 1, que continuará este jueves, se han dado cuatro triunfos, tres locales y uno visitante, el de Comunicaciones.
Resultados de la fecha 1
- Xelajú 4-0 Aurora
- Cobán Imperial 5-1 Antigua: Se destacan dobletes de Janderson Pereira y Oscar Mejía
- Achuapa 2-3 Comunicaciones: Se resalta doblete de Dairon Reyes
- Malacateco 2-1 Marquense: Goles de Matías Roskopf y Ángel López
Para este jueves 22 de enero se completa la fecha inaugural con dos partidos:
- Municipal-Mictlán en el estadio municipal Santa Lucía Cotzumalguapa de Escuintla a las 16:00 horas
- Guastatoya-Mixco en el estadio David Cordón Hichos en El Progreso a las 18:00 horas.