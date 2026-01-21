 Ter Stegen reconoce "estar nervioso" tras llegar a Girona
Deportes

Ter Stegen reconoce "estar un poco nervioso" tras llegar a Girona

El portero alemán admitió que el cambio de entorno le generó emociones encontradas, tras estar más de 10 años en el Barça.

Compartir:
Ter Stegen dialoga con Míchel Sánchez, técnico del Girona - Girona FC
Ter Stegen dialoga con Míchel Sánchez, técnico del Girona / FOTO: Girona FC

Marc-André ter Stegen ya ha dado sus primeros pasos como nuevo portero del Girona y lo ha hecho dejando claras sus sensaciones. El guardameta alemán, que jugará cedido desde el FC Barcelona hasta final de temporada, aseguró a su llegada a la ciudad deportiva que tiene "muchas ganas de empezar", mostrando ilusión y motivación ante este nuevo desafío en su carrera tras muchos años defendiendo la portería azulgrana.

El club gerundense compartió este miércoles un vídeo con los primeros momentos de Ter Stegen como futbolista rojiblanco, en el que se aprecia el recibimiento del técnico Míchel Sánchez. El entrenador no ocultó su satisfacción por la incorporación y le transmitió directamente su confianza: "Estoy muy contento de tu llegada", le dijo, destacando además que es "un líder" y que va a ayudar "mucho" al equipo. Sus palabras se producen en un contexto positivo para el Girona, que es undécimo en LaLiga EA Sports después de encadenar tres victorias consecutivas.

Ter Stegen busca llegar en forma al Mundial

En el mismo vídeo, Ter Stegen reconoció que el cambio de entorno le genera emociones encontradas. "Estoy un poco nervioso por conocer a la gente después de tantos años", confesó el portero, en referencia a su larga etapa en el Barça. El alemán llega a Montilivi tras haber quedado a la sombra de Joan García en el equipo dirigido por Hansi Flick y con la clara intención de sumar minutos de competición.

Con 423 partidos disputados con la camiseta del Barcelona, Ter Stegen aporta experiencia, liderazgo y jerarquía a la plantilla del Girona. El guardameta aterriza en el conjunto rojiblanco con el objetivo de recuperar protagonismo de cara al Mundial del próximo verano y podría debutar el próximo lunes en el Estadi de Montilivi, en el encuentro ante el Getafe, un partido que marcaría el inicio de una nueva etapa en su trayectoria profesional.

En Portada

Gobierno comparte resultados del Estado de Sitio y reitera que no negociará con las pandillast
Nacionales

Gobierno comparte resultados del Estado de Sitio y reitera que no negociará con las pandillas

09:12 AM, Ene 21
EE. UU. activa un sistema especial de visados para el Mundialt
Deportes

EE. UU. activa un sistema especial de visados para el Mundial

08:56 AM, Ene 21
Ataques contra PNC: Audiencia aplazada por problemas de conexiónt
Nacionales

Ataques contra PNC: Audiencia aplazada por problemas de conexión

10:04 AM, Ene 21
Fátima Bosch, Miss Universe, elige Guatemala como punto de partida de su gira globalt
Farándula

Fátima Bosch, Miss Universe, elige Guatemala como punto de partida de su gira global

09:20 AM, Ene 21

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos