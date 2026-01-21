Ter Stegen reconoce "estar nervioso" tras llegar a Girona

Marc-André ter Stegen ya ha dado sus primeros pasos como nuevo portero del Girona y lo ha hecho dejando claras sus sensaciones. El guardameta alemán, que jugará cedido desde el FC Barcelona hasta final de temporada, aseguró a su llegada a la ciudad deportiva que tiene "muchas ganas de empezar", mostrando ilusión y motivación ante este nuevo desafío en su carrera tras muchos años defendiendo la portería azulgrana.
El club gerundense compartió este miércoles un vídeo con los primeros momentos de Ter Stegen como futbolista rojiblanco, en el que se aprecia el recibimiento del técnico Míchel Sánchez. El entrenador no ocultó su satisfacción por la incorporación y le transmitió directamente su confianza: "Estoy muy contento de tu llegada", le dijo, destacando además que es "un líder" y que va a ayudar "mucho" al equipo. Sus palabras se producen en un contexto positivo para el Girona, que es undécimo en LaLiga EA Sports después de encadenar tres victorias consecutivas.
Ter Stegen busca llegar en forma al Mundial
En el mismo vídeo, Ter Stegen reconoció que el cambio de entorno le genera emociones encontradas. "Estoy un poco nervioso por conocer a la gente después de tantos años", confesó el portero, en referencia a su larga etapa en el Barça. El alemán llega a Montilivi tras haber quedado a la sombra de Joan García en el equipo dirigido por Hansi Flick y con la clara intención de sumar minutos de competición.
Con 423 partidos disputados con la camiseta del Barcelona, Ter Stegen aporta experiencia, liderazgo y jerarquía a la plantilla del Girona. El guardameta aterriza en el conjunto rojiblanco con el objetivo de recuperar protagonismo de cara al Mundial del próximo verano y podría debutar el próximo lunes en el Estadi de Montilivi, en el encuentro ante el Getafe, un partido que marcaría el inicio de una nueva etapa en su trayectoria profesional.