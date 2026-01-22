 Amarini Villatoro suma tercer triunfo al hilo con Cartaginés
Deportes

Amarini Villatoro: Tres victorias en tres partidos y una expulsión

El próximo rival de Cartaginés de Amarini Villatoro será ante Saprissa, finalista del anterior certamen.

Amarini Villatoro fue expulsado ante la Liga Deportiva Alajuelense
Amarini Villatoro fue expulsado ante la Liga Deportiva Alajuelense / FOTO: @UnafutOficial / @AlexGaitanCR

La liga profesional de Costa Rica vive un momento importante con el protagonismo del guatemalteco Amarini Villatoro, ya que el técnico nacional tiene al Cartaginés como sublíder de la competencia en apenas tres fechas luego de tres triunfos consecutivos, el último ante Liga Deportiva Alajuelense (campeón defensor), duelo donde el estratega chapín salió expulsado en su primer partido dirigiendo desde la banca.

Amarini Villatoro llegó con su equipo de trabajo ha hacer historia en el futbol costarricense y lo está haciendo en apenas el arranque del campeonato tico. Amarini Villatoro estuvo dirigiendo las dos primeras fechas desde la grada ya que no tenía habilitado el permiso de trabajo, lo cual le impedía ser parte en la banca del Cartaginés.

Villatoro había dirigido desde el graderío sus dos primeros duelos por un tema de permiso laboral en Costa Rica, donde obtuvo triunfos ante Guadalupe (2-1) en el estadio José Rafael "Fello" Meza y ante Puntarenas (0-2) en el estadio Miguel Ángel Lito Pérez. Y este miércoles, Villatoro logró encadenar su tercera victoria y fue nuevamente en el "Fello" Meza ante el vigente campeón, la Liga Deportiva Alajuelense, que en tres presentaciones solo suma dos empates, es decir que el monarca aún no gana en el campeonato local.

Victoria y expulsión

El partido entre Cartaginés y el campeón Deportivo Alajuelense fue ganado por el equipo de Amarini Villatoro con anotación de Juan Carlos Gaete, quien al minuto 89 hizo el único gol de partido.

Y al minuto 90+5, ya en la recta final del partido, Amarini Villatoro terminó siendo expulsado en su primer duelo en el banquillo del Cartaginés. Pero al salir del campo hizo una señal de robo con su mano, por lo que la sanción podría ser más allá de un duelo de inactividad.

Actualmente, el Clausura 2026 lo comandan dos equipos con puntuación perfecta (9) y son Club Sports Herediano y Cartaginés de Amarini Villatoro. En ese sentido, el primer lugar es para los de Heredia ya que llevan 8 goles anotados y no han recibido, en tanto, los de Cartago llevan 5 a favor y uno en contra para una diferencia de +4.

La cuarta presentación de Amarini Villatoro será ante Deportivo Saprissa, actual subcampeón de Costa Rica. Este duelo se jugará el domingo 25 de enero a las 18:00 horas en el estadio Ricardo Saprissa Aymá.

