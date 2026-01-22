 Real Madrid procesado por temas de conciertos en el Bernabéu
Deportes

Real Madrid procesado por exceso de ruido en conciertos del Bernabéu

La causa se abrió a raíz de una querella planteada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu (AVPB).

Compartir:
Estadio Santiago Bernabéu, que es utilizado también para conciertos
Estadio Santiago Bernabéu, que es utilizado también para conciertos / FOTO: EFE

La jueza que investiga al Real Madrid por la presunta comisión de delitos medioambientales al infringirse los límites sonoros en conciertos en el Santiago Bernabéu ha procesado al director general de la entidad, José Antonio Sánchez, y a la empresa del club que explota el recinto, Real Madrid Estadio S.L.U., al apreciar indicios de delito.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la magistrada Mónica Aguirre ha acordado la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, y afirma que "hay indicios de la comisión de hechos presuntamente delictivos", concretamente delitos contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica.

La causa se abrió a raíz de una querella planteada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu (AVPB), que denunciaba la superación de los límites sonoros establecidos por la normativa municipal en un total de dieciocho conciertos y eventos celebrados en el Santiago Bernabéu entre el 26 de abril y el 8 de septiembre.

El listado incluía recitales de artistas como Taylor Switf, Manuel Carrasco, Karol G o Duki, además de espectáculos como La Velada del Año, promovida por el 'streamer' Ibai Llanos.

Imponen millonaria multa a promotores de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu

Estas multas responden al exceso de decibelios registrados durante los espectáculos musicales, que han generado numerosas quejas por parte de los vecinos de la zona.

Presentación de pruebas 

La asociación querellante presentó como prueba unas 150 mediciones de ruido, tanto realizadas por agentes del Ayuntamiento de Madrid como encargadas a empresas de ingeniería, y alegó que el propio Consistorio había incoado varios expedientes sancionadores a los promotores de los conciertos, imponiendo multas de entre 16.000 y 148.000 euros.

Las diligencias judiciales han arrojado indicios delictivos, según la magistrada Aguirre, que sin embargo rechazó investigar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o al concejal delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, contra quienes también se dirigía la querella.

El auto, fechado el 15 de enero, da un plazo de diez días a las acusaciones particulares personadas y al Ministerio Fiscal para formular escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan solicitar "excepcionalmente" la práctica de las diligencias complementarias que consideren "imprescindibles".

Esta resolución se suma a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) conocida en octubre que, también a raíz de una querella de la AVPB, avaló la paralización de las obras en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu para construir dos aparcamientos subterráneos y un túnel.

El Santiago Bernabéu toma ventaja para ser sede de la final del Mundial 2030

Desde España apuntan al Santiago Bernabéu como principal candidato a la final del Mundial 2030, aunque la FIFA no dará a conocer la sede de la final hasta finales del próximo año.

*Información EFE.

En Portada

Nuevos cierres en la capital por prevención tras ataques contra la PNCt
Nacionales

Nuevos cierres en la capital por prevención tras ataques contra la PNC

07:18 AM, Ene 22
Barcelona anuncia tiempo de baja para Pedri tras lesión en Champions League t
Deportes

Barcelona anuncia tiempo de baja para Pedri tras lesión en Champions League

07:51 AM, Ene 22
Colisiones causan interrupciones del tránsito en la capitalt
Nacionales

Colisiones causan interrupciones del tránsito en la capital

07:47 AM, Ene 22
La Academia de Cine de Hollywood da a conocer la lista de nominados al Oscart
Farándula

La Academia de Cine de Hollywood da a conocer la lista de nominados al Oscar

07:50 AM, Ene 22

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos