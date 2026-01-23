Álvaro Arbeloa desea la renovación de Vinícius

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid confirmó la recuperación del brasileño Rodrygo Goes y su convocatoria para el duelo liguero ante el Villarreal, y mostró su deseo de que Vinícius y el club lleguen a un acuerdo para la renovación del delantero brasileño.
"Rodrygo va a estar en la convocatoria", aseguró Arbeloa, confirmando que el brasileño será una de las novedades del Real Madrid ante el Villarreal, tras recuperarse de las molestias que le han impedido jugar desde la final de la Supercopa de España, ausente en los tres últimos partidos.
Desde su llegada, Arbeloa ha arropado a Vinícius Junior en momentos duros, cuando fue silbado por la afición del estadio Santiago Bernabéu, y hasta dar la vuelta a la situación frente al Mónaco, en la Liga de Campeones.
Con un proceso de negociación abierto entre el club y el delantero, el técnico mostró su deseo de que alcancen un acuerdo. "Creo que no me corresponde a mí, le corresponde a Vinícius y al club. Mi trabajo es sacar lo mejor de los jugadores y mi deseo es que Vinícius siga haciendo historia en el Real Madrid", manifestó.
Arbeloa habla del Villarreal, rival del sábado
Álvaro Arbeloa aseguró que el partido ante el Villarreal es "una de las salidas más complicadas" de lo que resta de temporada, y la encara con el "deseo" de que la goleada europea al Mónaco (6-1), "sea un punto de inflexión".
Sin mirar el pasado, siempre con la intención de no dejar palabras que puedan interpretarse como críticas su predecesor, su amigo Xabi Alonso, Arbeloa marcó el triunfo ante el Mónaco como un momento de despegue del Real Madrid que debe confirmar en Villarreal.
"El Villarreal es un grandísimo rival que nos va a exigir nuestro mayor nivel. Es muy importante el partido por lo que supone, por el rival. Serían tres puntos que darían muchísima confianza. Es una de las salidas más complicadas que tenemos en La Liga y tenemos que dar nuestra mejor versión si queremos conseguir los tres puntos", añadió enfocando únicamente el partido.
*Información EFE.