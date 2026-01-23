Amarini Villatoro destaca en Cartaginés de Costa Rica

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro conversó el jueves con las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas y se refirió al arranque prometedor que ha tenido en la liga de Costa Rica con el Cartaginés, donde acumula tres triunfos en la misma cantidad de partidos.
"Fue un buen partido para nosotros, bien jugado; hubo una buena intensidad del grupo y un deseo de darle a nuestra afición un triunfo en casa ante el campeón", dijo Amarini Villatoro al referirse al triunfo sobre la hora de 1-0 logrado ante el campeón defensor, Liga Deportiva Alajuelense (LDA) el miércoles pasado. "El gol llegó en base a la justicia al equipo que más lo intento", añadió.
El duelo ante LDA tuvo un sabor especial para el técnico chapín, que vive su segunda experiencia en el futbol costarricense -anteriormente lo hizo con Pérez Celedón-, ya que en el cierre del año 2025 cuando aún dirigía a Xelajú perdió el título de la Copa Centroamericana 2025 ante ese equipo.
En ese sentido, Villatoro reconoció que fue un "partido especial" y que su objetivo era acreditarse un triunfo ante Alajuelense, aunque es consciente en que era un partido de fase de clasificación.
Diferencias del futbol entre Costa Rica y Guatemala
Amarini Villatoro se le consultó sobre las diferencias entre el futbol de Costa Rica y el de Guatemala, en esa línea explicó: "No cambio mi concepto de las diferencias o los cambios que existen que van de la mano. El futbol es mucho más intenso que el chapín, pero yo no le hecho la culpa a los entrenadores ni jugadores, no tiene nada que ver con eso, es la infraestructura".
Villatoro argumentó su concepto así: "La cancha de Cartaginés es una mesa de billar, una preciosa cancha; ninguno de los equipos de Guatemala tiene una cancha como la tiene Cartaginés, la Liga Deportiva Alajuelense o Saprissa, son canchas donde se puede hacer un buen futbol y tener partidos de alta intensidad".
Asimismo, Amarini Villatoro explicó que otra diferencia es el tema de los horarios de los partidos, donde en Costa Rica son muy respetados. "Tener un horario fresco y una buena cancha genera que la intensidad sea mejor, y se mejora el espectáculo que a la gente le gusta ver y disfrutar", acotó.
Características de su equipo
Amarini Villatoro también habló de las características de este Cartaginés, que tras tres fechas es colíder con 9 puntos. "El Cartaginés tiene una columna vertebral de mucha experiencia", y mencionó a jugadores como Kevin Briceño (portero), Diego Mesén y Marcelo Pereira (defensas), Diego González (extremo), Luis Flores y Cristopher Núñez (medios), y Johan Venegas (delantero)", señaló.
Pero existe preocupación en Villatoro ya que existe una plantilla corta por lesiones y otros detalles. "Eso era algo que nos preocupaba en el inicio del torneo porque vienen muchos jugadores lesionados del año pasado. Hasta el miércoles pudo tener minutos Juan Carlos Gaete, un extremo chileno que jugó en Cobresal; Ricardo Márquez, un centrodelantero que jugó en la Unión Magdalena de Colombia".
Enzo Fernández, un extremo argentino que viene de la Primera División de Perú, no ha podido sumar puntos, y todos esos detalles hacen que el Cartaginés tenga un plante corto, reiteró Villatoro.
Sobre visita a Saprissa
Amarini Villatoro jugará el domingo por la tarde ante Saprissa en el estadio Ricardo Saprissa. En ese tema, el técnico guatemalteco dijo: "Será un buen partido. Vamos a observarlos y sacaremos conclusiones de cómo podemos plantear el partido. Debeos comportarnos como un equipo grande, Cartago es uno de los cuatro grandes de Costa Rica. Le hemos metido esos matices".