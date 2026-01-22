Marcelo Hernández será nuevo jugador de Cartaginés

El futbolista quetzalteco Marcelo Hernández, defensor de 20 años estará viajando entre el viernes y sábado a Costa Rica para poder establecerse como nuevo jugador del Cartaginés del Futbol de Primera División costarricense. Hernández llega a petición del técnico guatemalteco Amarini Villatoro, que anoche encadenó su tercer triunfo consecutivo en el arranque del campeonato tico tras vencer en casa a la Liga Deportiva Alajuelense, vigente campeón.
Durante una entrevista en el programa de Emisoras Unidas de Guatemala, Marcelo Hernández comentó cómo va el proceso para ser el nuevo jugador de la institución con sede en Cartago.
"Contento por todo lo obtenido hasta ahora. Es un reto importante para mi carrera; para mi familia también sabe el salto que daré en lo profesional y futbolístico. Agradecido con Xelajú por abrirme las puertas de buena manera, con el presidente (José Carlos López), junta directiva, jugadores y agradecido con el profe Amarini Villatoro, quien ha sido el que me da la oportunidad de salir al extranjero", expresó el jugador nacional.
Marcelo Hernández recordó como fue su debut ante Xelajú, y resaltó: "Es un recuerdo bastante bonito. Ser quetzalteco y jugar para Xelajú es algo importante para mí y para mi familia. Lo soñé desde pequeño, lo trabajé y lo disfruté en aquel momento".
Hernández también habló de su próxima vinculación con Cartaginés: "Creo que es un sueño que ahora se hace realidad, desde pequeño siempre me apasionó el futbol. Como quetzalteco debutar en Xelajú fue uno de mis objetivos y metas logradas. Como quetzalteco y representar a su ciudad es muy importante para mí".
Uno de los objetivos de Hernández en el futbol costarricense es que se le puedan abrir las puertas del futbol sudamericano, MLS o el europeo.
Habla de su convocatoria en Selección absoluta
Marcelo Hernández fue uno de los convocados para el primer microciclo del año, el cual era preparativo para el duelo amistoso ante Canadá en suelo estadounidenses, pero por motivos de visa ya no pudo viajar al compromiso en tierra norteamericana.
Pese a no viajar, el entrevistado le agradeció al técnico mexicano Luis Fernando Tena por el llamado. "La convocatoria fue algo que ha dado fruto de mi trabajo y disciplina, por no tener visa no pude viajar", reconoció Marcelo Hernández.
Villatoro: "Puede ser una buena incorporación"
Por su parte, Amarini Villatoro también se refirió a la próxima vinculación de Marcelo Hernández al Cartaginés.
"Es un jugador que yo conozco, que conoce lo que yo necesito de los defensas, los principios que establezco, lleva esa ventaja. Aparte que, es un jugador que está en una etapa de crecimiento, uno de los jugadores importantes de Selección de Guatemala en Juegos Centroamericanos, seleccionado en sus categorías, más de 700 minutos en Xelajú jugando de central, un puesto que para un joven es difícil poderle dar minutos, pero él con su calidad logró hacerse el espacio".
Amarini Villatoro añadió: "Siento que él puede crecer, es un chico profesional y que llena el perfil del tipo de jugador que necesito yo acá".
El técnico de Cartaginés dijo que Marcelo Hernández es un jugador que: "Tiene una buena salida con la pelota, fuerte, buen juego aéreo, no es lento, es un jugador con principios tácticos bien establecidos y conoce lo que yo necesito".
Por último, Amarini Villatoro reconoce que Marcelo Hernández es: "Una buena incorporación para competir y tener una variante en la zaga. Es un jugador que en un futuro no me queda la duda que estará en Selección Nacional porque tiene una gran proyección y creo que es un jugador que nos puede aportar en Cartago".