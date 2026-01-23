 Clausura 2026: Omar Duarte nuevo jugador de Comunicaciones
Deportes

Clausura 2026: Omar Duarte nuevo jugador de Comunicaciones

Para el delantero colombiano esta será su segunda experiencia en el futbol internacional tras un paso por Bolivia.

Omar Duarte, delantero colombiano, es nuevo jugador de Comunicaciones
Omar Duarte, delantero colombiano, es nuevo jugador de Comunicaciones / FOTO: @CremasOficial

Comunicaciones genera noticias este viernes 23 de enero, un día después de que su centrodelantero, el guatemalteco Darwin Lom se haya despedido de la institución mediante sus redes sociales personales. La institución que ganó su primer partido del Clausura 2026 ante Achuapa, pero que sigue estando en zona del descenso oficializó a su nueva contratación, el colombiano Omar Duarte.

Mediante sus redes sociales, el "Crema" anunció: "Comunicaciones informa que ha llegado a un acuerdo con el jugador Omar Duarte, quien se incorpora al club para el Torneo Clausura 2026".

Dentro de su ficha de presentación, el futbolista profesional colombiano tiene en la actualidad 30 años y su estatura está en metro con 80 centímetros. Su perfil es la zurda.

La ficha presenta solamente un título, y fue la Copa Colombia en la temporada 2017-2018 cuando era parte del Atlético Nacional. Omar Duarte a sido parte de clubes como Atlético Huila, Llaneros, nacional Potosí en Bolivia, su primera experiencia en el extranjero; Inter Bogotá y Atlético Nacional.

Omar Duarte sustituto de Darwin Lom

Pese a que Comunicaciones no ha hecho oficial la salida de Darwin Lom, éste en sus redes se despidió anoche con un mensaje donde dejó claro que la decisión de dejar al "Albo" pasaba pensando en su futuro y la Selección Nacional de Guatemala.

Entonces, Duarte ocupará la casilla de Lom, quien estaría llegando al Club The Strongest de Bolivia, si es que en el camino legal no ocurren situaciones adversar para él en este proceso.

Comunicaciones se está reforzando para salvar la campaña y dejar atrás los fantasmas del descenso, lugar donde actualmente se encuentra, pero que está a un triunfo de salir con un campeonato iniciado esta semana.

El "Crema" mostró una buena cara ante Deportivo Achuapa en el arranque del duelo, pero posteriormente se fue complicando el partido, pero Marco Antonio Figueroa logró rescatar el triunfo 2-3.

Este sábado, Comunicaciones se mida a Cobán Imperial en la lucha por el liderato del Clausura 2026.

